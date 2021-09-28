شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك يكشف عن وصول ميزة "القيادة الذاتية الكاملة" لأصحاب سيارات Tesla والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت Tesla أخيرًا بطرح تحديث برنامج طال انتظاره يتيح للمالكين طلب الوصول إلى حزمة القيادة الذاتية الكاملة المثيرة للجدل، والتي تسمى أيضًا حزمة FSD، حيث تمت مشاركة أخبار التحديث من قبل الرئيس التنفيذي لشركة Tesla بنفسه على تويتر حيث قال "زر طلب FSD Beta يعمل الليلة ، لكن FSD 10.1 يحتاج إلى 24 ساعة أخرى من الاختبار ، لذلك غدًا مساء."

وتم بالفعل منح عدد قليل من المستخدمين المحددين حق الوصول إلى برنامج FSD Beta لأغراض الاختبار، ويمثل إصدار التحديث إحدى تلك المناسبات النادرة التي يلتزم فيها Musk بموعده النهائي.

وتتضمن حزمة FSD نظام توجيه نشط ، وميزة "Navigate on Autopilot"، وميزة وقوف السيارات المسماة "Summon" والعديد من الميزات الأخرى التي لا تمتلكها سيارات Tesla القياسية.

وعلى الرغم من أن الشركة قد وصفت ميزات FSD Beta بأنها نظام مساعدة للسائقين من المستوى 2، فإن مقاطع الفيديو التي نشرها المختبرين تظهر السيارات وهي تسير في الشوارع والطرق السريعة دون أي تدخل بشري، وتهدف الشركة إلى تقديم نظام حقيقي لمساعدة السائقين من المستوى الخامس.

ووعد Elon Musk بتحديث الحزمة المثير للجدل لأول مرة قبل ستة أشهر، وقال ماسك في مارس: "يجب إجراء اختبار ضمان الجودة للبناء 8.3 من FSD بنهاية الأسبوع المقبل ، بحيث يكون هذا تقريبًا موعد ظهور زر التنزيل [SIC]".

وتتوفر حزمة FSD كخيار لمشتري Tesla لبعض الوقت، وقد ارتفع سعر الحزمة بشكل مطرد حيث تم تضمين الوظائف الجديدة، وفي يوليو، أطلقت Tesla أيضًا حزمة اشتراك FSD مقابل 199 دولارًا شهريًا.