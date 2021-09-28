شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. كيفية تحديث هاتفك الأيفون لأحدث نظام iOS 15 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أتاحت شركة أبل تحديث نظام iOS 15 للمستخدمين، حيث تم الكشف عنه لأول مرة في WWDC 2021 في يونيو، وهو يجلب مجموعة من الميزات الجديدة إلى أجهزة iPhone، وإلى جانب نظام التشغيل iOS 15، يتوفر iPadOS 15 أيضًا للتنزيل.

وطرحت Apple بعض ميزات FaceTime الجديدة التي ستتيح الآن لمستخدمي Android وPC المشاركة أيضًا، كما حصل iMessage على بعض التحديثات أيضًا، مما يسهل تتبع الروابط والصور، كما تدعي الشركة.

قبل البدء في عملية الترقية، تأكد من أن لديك قدرًا كبيرًا من البطارية وأن قوة Wi-Fi قصوى.

اتبع هذه الخطوات:

1. افتح تطبيق الإعدادات.

2. حدد عام.

3. انقر فوق تحديث البرنامج.

4. ثم اضغط على زر التنزيل والتثبيت

سيتصل جهازك بخوادم Apple ويطلب منك تنزيل التحديث وتثبيته، اتبع المطالبات لاستكمال التثبيت، وعند إعادة تشغيل جهازك، سيعمل بنظام iOS 15، واتبع نفس الخطوات مع iPad لتحديثه إلى iPadOS 15.