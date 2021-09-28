شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تفصل بين الدردشات الشخصية والعمل فى Telegram؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتوي تطبيق Telegram على ميزة تسمى المجلدات التي تتيح لك الفصل بين الدردشات الخاصة بالعمل والدردشة الشخصية، وكشف موقع TheNextWeb عن كيفية استخدامه:

افتح تطبيق Telegram على هاتفك.

توجه إلى الإعدادات ثم مجلدات الدردشة.

بشكل افتراضي يمكنك إضافة شخصية (محادثات شخصية غير جماعية) وغير مقروءة إلى جزء المجلد الخاص بك.

يمكنك أيضًا إنشاء مجلدات جديدة وإضافة محادثات إليها ، مثل "الطعام" للدردشة مع الأصدقاء حول أشياء الطهي.

وبمجرد إنشاء المجلدات، يمكنك رؤيتها أعلى نافذة الدردشة، يمكنك الضغط لفترة طويلة على أيقونة الدردشة وتحرير المجلدات بسهولة.

جعلت هذه الميزة من السهل بالنسبة المستخدمين تنظيم أنواع مختلفة من المحادثات في مجلدات منفصلة وتجنب المحادثات غير الضرورية، لذا قد تضطر بعض شركات المحادثات الفورية تطبيق مثل تلك الخدمات.