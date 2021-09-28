شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيسبوك يوقف تطوير تطبيق إنستجرام للأطفال بعد انتقادات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت شبكة انستجرام المملوكة لفيسبوك، إنها ستوقف مؤقتًا تطوير ما يُطلق عليه اسم "Instagram Kids" - وهو إصدار من تطبيق مشاركة الصور يستهدف الأطفال دون سن 13 عامًا، وستواصل العمل على التجارب الخاضعة للإشراف الأبوي لمستخدمي الإنترنت الأصغر سنًا.

وفى منشور المدونة وسلسلة التغريدات المصاحبة ألقى أدم موسيري الرئيس التنفيذي لإنستجرام باللوم على وسائل الإعلام والنقاد لسوء فهم الغرض من التطبيق. كتب في تدوينة على المدونة: "لم يكن مخصصًا للأطفال الأصغر سنًا، ولكن للمراهقين (الذين تتراوح أعمارهم بين 10-12)".

وأضاف في تغريدة منفصلة أن أنباء المشروع "تسربت قبل أن نعرف ماذا سيكون، خاف الناس من الأسوأ، ولم يكن لدينا سوى القليل من الإجابات في تلك المرحلة، من الواضح أننا بحاجة إلى قضاء المزيد من الوقت في هذا الأمر، وتعرض تطوير التطبيق لانتقادات واسعة من قبل عدد من المجموعات.

كما قالت كاثرين مونتجمري، كبيرة الاستراتيجيين في مركز الديمقراطية الرقمية، لبي بي سي نيوز: "إن الهدف الحقيقي للشركة هو توسيع امتياز Instagram المربح للغاية ليشمل فئة سكانية أصغر سناً، وتعريف الأطفال بوسائل التواصل الاجتماعي التجارية القوية، البيئة التي تشكل تهديدات خطيرة لخصوصيتهم وصحتهم ورفاهيتهم "