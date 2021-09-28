شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق؟.. اعرف الاختلافات بين iPhone 13 Pro Max وiPhone 13 Pro والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت أبل مؤخرا عن سلسلة أيفون 13 الجديدة، حيث يعد هاتف iPhone 13 Pro Max من أبل واحدا من أبرز الهواتف التى تم إطلاقها، إذ تضمن مجموعة من التحسينات والترقيات، لذا نعقد فيما يلى مقارنة بينه وبين هاتف iPhone 13 Pro كما يلى:

iPhone 13 Pro Max الشاشة: شاشة 6.7 بوصة.

نوع الشاشة: شاشة OLED، 120Hz.

دقة الشاشة: بدقة 2778 × 1284 بيكسل.

المعالج: معالج A15 Bionic .

الذاكرة الداخلية:1TB.

نظام التشغيل: iOS (15.x).

البطارية: بقوة 4373 mAh.

الكاميرا الخلفية: ثلاثة 12 ميجابكسل.

الكاميرا الأمامية: 12 ميجابكسل.

-هاتف iPhone 13 Pro الشاشة: شاشة 6.1 بوصة.

نوع الشاشة: شاشة OLED.

دقة الشاشة: بدقة 2532 × 1170 بيكسل.

المعالج: معالج A15 Bionic.

الذاكرة الداخلية: 500GB.

نظام التشغيل:iOS (15.x) .

البطارية: بقوة 3125 mAh.

الكاميرا الخلفية: ثلاثية 12 ميجابكسل.

الكاميرا الأمامية: 12 ميجابكسل.