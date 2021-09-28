شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل يمكن قراءة رسائل واتس آب المحذوفة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يأتي واتس آب بميزات وتحديثات جديدة لتقديم تجربة مستخدم سلسة، حيث يحتوي التطبيق على ميزة حذف تسمح للمرسل بحذف رسالة مرسلة خلال فجوة زمنية تبلغ 60 دقيقة، وقد يكون سبب حذف الرسالة هو إرسال الرسالة إلى الشخص الخطأ أو خطأ إملائي أو ملف غير صحيح، علاوة على ذلك، يمكن قراءة الرسالة المحذوفة بواسطة المتلقي إذا ألقى نظرة سريعة على الإشعار قبل فتح التطبيق؛ وإلا فلا توجد طريقة أخرى لاسترداد أو قراءة رسائل واتس آب المحذوفة.

هل يمكن رؤية رسائل واتس آب بعد حذفها؟

لا توجد طريقة رسمية لقراءة أو استرداد رسائل واتس آب المحذوفة، وذلك نظرًا لأن المرسل يحذف الرسالة باستخدام الخيار "حذف للجميع"، فلن يتمكن الشخص الموجود في الطرف المتلقي من عرض الرسالة.

كيف تقرأ الرسائل المحذوفة؟

رسميًا، لا يمكنك قراءة الرسائل المحذوفة على واتس آب، ومع ذلك، هناك عدد قليل من تطبيقات الجهات الخارجية التي تسمح لك بقراءة رسائل واتس آب المحذوفة.

كيف يمكنني استعادة محفوظات دردشة واتس آب الخاصة بي؟

اتبع الخطوات المذكورة أدناه:

- قم بإلغاء تثبيت واتس آب وإعادة تثبيته.

- افتح واتس آب وتحقق من رقم هاتفك.

- انقر على خيار "استعادة" لاستعادة الدردشات والوسائط من Google Drive.

لماذا لا يستطيع واتس آب استعادة سجل الدردشة؟

قد يكون هذا بسبب الأسباب التالية:

- أنت لم تسجل الدخول من نفس حساب Google.

- يختلف رقم الهاتف الذي تستخدمه عن الرقم الذي تم استخدامه لإنشاء النسخة الاحتياطية.

- تلف بطاقة SD أو سجل الدردشة.

ما هو الحد الزمني لحذف رسائل واتس آب؟

إذا كنت قد أرسلت رسالة خطأ إلى شخص ما على واتس آب أو أرسلت الرسالة إلى شخص غير صحيح، فيمكنك حذف الرسالة المرسلة في غضون ساعة.