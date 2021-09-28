لمستثمري العملات الرقمية.. ترقبوا ما سيحدث في الـ 30 من سبتمبر الحالي!

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 01:11 صباحاً - تراجعت العملات الافتراضية، الجمعة، بعدما قال البنك المركزي الصيني إن كافة المعاملات المتعلقة بتلك العملات غير قانونية ويجب حظرها، مما يشير إلى أن السياسات الصينية قد تتجه نحو مستوى أكثر جدية وتنسيقًا.

ولكن كان من اللافت، أنه وخلال تلك اللحظات نجحت أغلب العملات الرقمية في تسجيل ارتفاعات قوية، بينما زاد رأس المال السوقي بأكثر من 110 مليار دولار صعودا إلى مستويات 1.96 تريليون دولار.

لماذا 30 سبتمبر؟

أكدت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، أنه ستكون هناك مناقشات هذا الأسبوع قبل التصويت النهائي على مشروع قانون البنية التحتية المثير للجدل.

وسيتم طرح مشروع قانون البنية التحتية المكون من تريليون دولار على الحزبين للتصويت في 30 سبتمبر ، بينما يبدو أن رئيس مجلس النواب واثق من إقراره.

وفي رسالة نشرها مكتبها، قالت بيلوسي: ” إنه سيكون هناك 4 أيام من النقاش قبل التشريع الذي سيساعد في تمويل الطرق والجسور والمطارات والمدارس ومشاريع البناء الأخرى”.

وأضافت بيلوسي خلال الرسالة: “”اليوم، 27 سبتمبر، سنبدأ النقاش حول إطار عمل البنية التحتية من الحزبين في قاعة مجلس النواب ونصوت عليه يوم الخميس، 30 سبتمبر”.

يتضمن جزء من الفاتورة شرطًا يتطلب إعداد تقارير ضريبية إلزامية لأي كيان مرتبط بشكل غير وثيق بصناعة التشفير.

وكان مشروع القانون قد أقر مبدئيا في مجلس النواب في أوائل أغسطس باستخدام كلمة “وسيط” لوصف المؤسسات والشركات مثل مطوري البرامج، ومصادقي العقد، وعمال المناجم، ومصنعي الأجهزة ، ومقدمي المحفظة.

إذا تم تمرير الصياغة دون تغيير، فستضطر هذه الكيانات إلى الإبلاغ عن المعاملات إلى دائرة الإيرادات الداخلية، والتي تهدف إلى توسيع ضرائب التشفير لزيادة الإيرادات الإضافية البالغة 28 مليار دولار.

في المقابل قام العديد من أعضاء مجلس الشيوخ والمشرعين، بما في ذلك آنا إيشو، وسينثيا لوميس، ورون وايدن، وبات توومي، بالضغط على مجلس النواب، بحجة أن المصطلحات واسعة للغاية ويمكن أن تخنق الابتكار وصناعة التشفير.

وفي رسالة إلى بيلوسي في 12 أغسطس، صرحت النائبة الديمقراطية آنا إيشو، “في النظام اللامركزي للعملات المشفرة، لا يعرف هؤلاء الأفراد والكيانات من هم البائعون والمشترين ولن يكونوا قادرين على الامتثال لمتطلبات الوسيط.”

يمكن أن يكون هناك تأثير واسع النطاق على صناعة التشفير في الولايات المتحدة وابتكار blockchain في المستقبل إذا تم تمرير هذه الفاتورة التي تتطلب من مطوري الطرف الثالث تقديم تقرير إلى مصلحة الضرائب الأمريكية، وفقا لإيشو.

ومع ذلك، قد يتم تأجيل مشروع القانون أكثر من ذلك، حيث أصر بعض المشرعين على وجوب تأجيله حتى يصبح الإجراء الأكبر جاهزًا.

ومن المقرر أيضًا مناقشة مشروع قانون متابعة الرفاه الاجتماعي والمناخ بقيمة 3.5 تريليون دولار والتصويت عليه.

وتواجه وزارة الخزانة الأمريكية في أعقاب إجراءات التحفيز العالمية أزمة طاحنة، وقد تواجه الحكومة تخلفًا عن السداد إذا لم يتخذ الكونجرس أي إجراء.

لهذا السبب، من المحتمل أن يتم تمرير الفاتورة بغض النظر عن أي تأثير سلبي على صناعة التشفير أو الهجرة الجماعية المحتملة لشركات التكنولوجيا من الولايات المتحدة.

وترتفع البتكوين الآن أعلى مستويات الـ44 ألف دولار، بزيادة بلغت نسبتها 4%، بينما قلصت خسائرها خلال 7 أيام إلى حوالي 2%.

وزادت الإيثريوم ETH/USD أعلى مستويات الـ3.13 دولار بارتفاع بلغت نسبته 10%، بينما تراجعت خسائر الإيثريوم خلال أسبوع إلى أقل من 1%.

وترتفع سولانا خلال تلك اللحظات بحوالي 10% صعودا إلى مستويات 145 دولار، بينما ترتفع بينانس كوين BNB/USD 3.3% صعودا إلى مستويات 350 دولار.

وارتفعت الريبل 3.5% صعودا إلى مستويات 0.9612 دولار، بينما زادت بولكا دوت pDOTn/USD والدوجكوين DOGE/USD في حدود 2%.

وقال جوستين ديانثان إن الأخبار الإيجابية التي صدرت خلال عطلة نهاية الأسبوع – جاءت على رأس الأخبار المطمئنة للسوق في وقت سابق من الأسبوع بأن مجموعة إيفرجراند الصينية قد تراجعت عن السقوط من منحدر تعثر محتمل – كما تجنبت المشاعر الهبوطية.

إضافة على سبيل المثال، غرد رئيس السلفادور نجيب بوكيلي أمس الأحد أن 2.1 مليون سلفادوري يستخدمون بنشاط محفظة بيتكوين تشيفو.

وأضاف ديانثان: “هناك الكثير من الأساسيات التي لا تزال جيدة جدًا، الحماس للعملات المشفرة على مستوى العالم كبير بما يكفي وينمو بدرجة كافية بحيث يوازن التشديد الصيني نوعًا ما”.

وقال ديانثان: ” على الرغم من أن مؤشر Bitcoin Fear and Greed Index يقف حاليًا عند مستوى “الخوف” ، إلا أن خبراء سوق العملات المشفرة ما زالوا متفائلين على المدى الطويل فيما يتعلق بالعملات المشفرة على الرغم من الحظر الذي فرضته الصين مؤخرًا “.

المقال لا يعبر عن توصية أو ترشيح، بل مجرد رصد لتقلبات السوق، حيث ينطوي التداول في العملات الرقمية على مخاطر عالية بما في ذلك مخاطر فقدان بعض أو كل مبلغ الاستثمار، علما بأنها لا تخضع بالكامل للهيئات والأسواق المالية.