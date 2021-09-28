تكنولوجيا: تقرير يؤكد على دعم سلسلة iPhone 14 بتغييرات كبيرة في التصميم

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكد تقرير جديد نشر من بلومبرغ اليوم على أن ابل تخطط لإجراء تغييرات جذرية في تصميم الإصدارات القادمة من سلسلة iPhone 14، كما تضيف إصدار جديد منخفض التكلفة العام المقبل.

انطلقت سلسلة iPhone 13 التي أعلن عنها مؤخراً لعدد من الأسواق بالفعل، ومن جديد تتجه التسريبات الآن للجيل القادم من هواتف الأيفون، ولقد ظهرت بالفعل أول الصور ثلاثية الأبعاد التي تكشف عن التصميم المتوقع لسلسلة iPhone 14 القادمة.

وتؤكد الصور ثلاثية الأبعاد على أن سلسلة iPhone 14 تأتي بتغييرات كبيرة في التصميم، ويأتي على رأسها مستشعر للكاميرة الأمامية يأتي في ثقب يتوسط الشاشة، وهو ما أكد عليه أيضاً المحلل Ming-Chi Kuo.

كما تشير التقارير إلى أن شركة ابل تتجه إلى تبديل تقنية Face ID للتعرف على الوجه بتقنية إستشعار البصمة، والذي يأتي في الإطار الجانبي للهاتف، لذا لن تتضمن سلسلة iPhone 14 مستشعر للبصمة مدمج في الشاشة.

أيضاً تأتي الكاميرة الخلفية في الهاتف بتصميم جديد مدمج في الجهة الخلفية بشكل مباشر، وهو تصميم قدم من ابل في السابق في iPhone 5s.

من جانب أخر تؤكد التسريبات على أن كافة الإصدارات في سلسلة iPhone 14 تأتي بشاشات 120 Hz LTPO OLED.

ومن المتوقع أن تأتي الإصدارات القادمة من هواتف الايفون للمرة الأولى بمستشعر للكاميرة الخلفية أعلى من 12 ميجا بيكسل، حيث أشارت بعض التسريبات إلى أن ابل تدعم سلسلة iPhone 14 بمستشعر بدقة 48 ميجا بيكسل، ويدعم المستشعر دمج البيكسل لحجم أكبر 2.5 µm.

من جانب أخر أشار تقرير بلومبرغ إلى أن ابل تقدم العام المقبل إصدار جديد من الهواتف منخفضة التكلفة، حيث أشار”Mark Gurman” إلى أن الهاتف المرتقب هو إصدار جديد من هاتف iPhone SE، على أن يأتي هذا الإصدار بلغة ابل القديمة في تصميم هواتف الأيفون، كما يضم شاشة LCD و من المقرر أن يدعم الإتصال بشبكات 5G.

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