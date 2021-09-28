تكنولوجيا: تسريبات تكشف عن مواصفات وسعر جهاز Galaxy Tab A8 2021

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إستعرضت أحدث التسريبات تفاصيل مواصفات وسعر جهاز سامسونج اللوحي المرتقب Galaxy Tab A8 2021.

تستعد شركة سامسونج قريباً لإطلاق جهاز Galaxy Tab A8 10.5 2021 الذي يتميز بشاشة LCD بحجم 10.5 إنش، ودقة عرض 1920 في 1200 بيكسل، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 60 Hz، وأبعاد 16:10.

ولقد أكدت التسريبات التي نشرت عبر @OnLeaks و91mobiles على أن الجهاز اللوحي يأتي بأربعة من المكبرات الصوتية، مع تقنية Dolby Atmos.

ويضم الجهاز اللوحي رقاقة معالج Unisoc Tiger T618 التي تتضمن اثنان من أنوية Cortex-A75 وسرعة 2.0 GHz، و6 من أنوية A55 وسرعة 1.8 GHz، وكرت شاشة Mali-G52 MP2، وشريحة مودم LTE.

كما يأتي الجهاز بنموذج يدعم الإتصال بشبكات Wi-Fi فقط، ويتوفر الجهاز بذاكرة عشوائية 3 أو 4 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 32 أو 64 أو 128 جيجا بايت.

ويدعم Tab A8 10.5 للعام 2021 بطارية بقدرة 7040 mAh، ويدعم تقنية الشحن السريع، كما يضم مدخل 3.5مم للسماعات، وكاميرة أمامية بدقة 5 ميجا بيكسل للسيلفي ومكالمات الفيديو، وكاميرة خلفية بدقة 8 ميجا بيكسل، كما يضم مستشعر للبصمة في الإطار الجانبي.

ويتميز جهاز Galaxy Tab A8 10.5 2021 اللوحي بقياسات 246.7 في 161.8 في 6.9 مم، أو سماكة 8.7مم عند الجزء الخاص بالكاميرة، ومن المقرر أن يتوفر بألوان الفضي، والذهبي، والرمادي بسعر 260 دولار.

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