Cityhawk.. أول سيارة طائرة كهربائية بدون أجنحة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 27 سبتمبر 2021 10:24 مساءً - منذ ساعتين

كثيرة هي النماذج الجديدة والمتطورة لنماذج السيارات الطائرة التي تم الكشف عنها في الفترة الأخيرة.

ومن بين أحدث التطورات في ذلك القطاع، سيارة ”Cityhawk“ الطائرة، وهي من تصميم شركة ”Urban Aeronautics“ الإسرائيلية، والتي من أبرز ميزاتها أنها أول سيارة كهربائية طائرة تعمل بالهيدروجين ولا تحتوي على أجنحة.

وبحسب ما ذكرت صحيفة ”لافانجوارديا“ الإسبانية، فإن مناورات ”Cityhawk“ للإقلاع والهبوط تتم بشكل عمودي، كما أنها قادرة على استيعاب خمسة ركاب، وتتميز بتصميم مذهل ورائد داخل القطاع.

وأشارت الصحيفة، في تقرير لها، إلى أن سيارة ”Cityhawk“ الطائرة مصممة بشكل أساسي لاستخدامها كسيارة أجرة طائرة أو سيارة طوارئ طبية، وهي قادرة أيضا على أداء عدة رحلات جوية خلال اليوم.

وذكر التقرير أن هذه السيارة الطائرة تدمج تقنية مبتكرة تسمى ”فانكرافت“، والتي تعتمد على دوارات خاصة ذات مجار مزدوجة مغلقة، وتعمل على زيادة الثبات العام حتى في حالة الاضطراب، بالإضافة إلى الحد من الضوضاء داخل وخارج المقصورة.

ويمكن لأنظمة الحركة الجوية المستقلة في السيارة والشبيهة بالطيار الآلي في الطائرات أن تكتشف وتتجنب البنايات داخل المدن.

بالإضافة إلى ذلك، بحسب تقرير الصحيفة، فإن سيارة ”Cityhawk“ صممت للعمل بأمان أثناء الليل وفي أي نوع من الظروف الجوية، مما يوسع إمكانياتها بشكل كبير.

ومن المزايا التي توفرها السيارة الطائرة إمكانية الهبوط في المناطق الحضرية مثل أسطح المباني، مما يوفر الوقت ويزيد الكفاءة، وهو أمر مهم للغاية لاستخدامها كوسيلة طبية للطوارئ.

وتم تصميم الجزء الداخلي من سيارة ”Cityhawk“ الكهربائية الطائرة ليكون ترحيبيا مثل السيارات الفاخرة، مع مقاعد مريحة واتصال ”WiFi“ وشاشات متعددة تعمل باللمس.

وفي وقت سابق من العام، دخلت ”Urban Aeronautics“ في شراكة مع شركة ”Hypoint“ الأمريكية؛ بهدف دمج تقنية خلايا الوقود في ”CityHawk“ لتعمل بالهيدروجين والكهرباء.

ولم تكشف الشركة حتى الآن موعد دخول السيارات الطائرة مرحلة الإنتاج، حيث إنها حاليا في مرحلة النموذج الأولي، لكن تم إجراء الاختبارات الجوية الأولى بنجاح قبل شهرين فقط.