تكنولوجيا: هاتف Oppo F19s ينطلق بمعالج Snapdragon 662 وسعر 270 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ينطلق Oppo F19s بمعالج Snapdragon 662، وقدرة بطارية 5000 mAh، وتقنية الشحن السريع بقدرة 33W، كما يأتي بسعر 270 دولار.

يتميز هاتف Oppo F19s بشاشة AMOLED بحجم 6.43 إنش، و1080 في 2400 بيكسل، وأبعاد 20:9، ومعدل تحديث 60 Hz، ومعدل لمس 135 Hz، أو 180 Hz لنمط الألعاب، وتغطية من DCI-P3 بنسبة 92% من ألوان sRGB.

كما يأتي هاتف Oppo F19s بإعدادات ثلاثية للكاميرة الخلفية بمستشعر رئيسي 48 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f1/1.7، ومستشعر macro بدقة 2 ميجا بيكسل، ومستشعر لعمق التصوير بدقة 2 ميجا بيكسل، ويأتي مستشعر الكاميرة الأمامية بدقة 16 ميجا بيكسل، وتدعم تسجيل فيديو 1080 بيكسل بمعدل 30 إطار لكل ثانية.

ويتميز F19s بقدرة بطارية 5000 mAh، وتقنية الشحن السريع بقدرة 33W، ومنفذ USB-C، مع مدخل 3.5مم، ويدعم اثنان من شرائح 4G، والبلوتوث 5.0، وينطلق الهاتف بألوان الذهبي والأسود بسعر 270 دولار.

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