تكنولوجيا: Oppo تكشف عن جهاز Oppo K9 75 بخدمة Tencent السحابية للألعاب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة Oppo جهاز Oppo K9 75 الذي ينطلق بحجم شاشة 75 إنش بدقة عرض 4K وسعر 898 دولار.

يتميز حهاز التلفاز الذكي Oppo K9 75 بشاشة مميزة بحجم 75 إنش، وسعة داخلية 32 جيجا بايت، وذاكرة عشوائية 2 جيجا بايت رام، كما تشغل الشاشة نسبة 95% من إطار الجهاز، ويتميز بشاشة DLED بدقة 3840 في 2160 بيكسل، ويدعم 1.07 مليون لون، ومعدل تحديث 60Hz مع MEMC، وتتميز الشاشة بسطوع 300 nit.

كما تدعم الشاشة تغطية لونية بنسبة 93% من ألوان DCI-P3، ويدعم الجهاز معايير مختلفة لتقنية HDR والتي تشمل HDR10+و HDR10 وHLG، ويدعم محتوى HDR10+.

ويدعم الجهاز رقاقة معالج MediaTek MT9652 التي تتضمن 4 من أنوية ARM Cortex-A73، وكرت شاشة ARM Mali-G52 MC1، كما ينطلق الجهاز بواجهة ColorOS TV 2.0، ويدعم تقنية NFC، أيضاً تنطلق الأجهزة بخدمة الألعاب السحابية “Tencent START”.

كما يأتي Oppo K9 75 بتقنية WiFi بترددات ثنائية، والبلوتوث 5.0، ومدخل HDMI 2.1، و2 من منافذ USB 2.0، و3 في 1 AV، و DTMB، وEthernet، ويضم 2 من المكبرات الصوتية، وينطلق OPPO K9 75 بسعر 898 دولار.

المصدر

اعلان





