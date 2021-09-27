تكنولوجيا: Honor تكشف النقاب عن أجهزة MagicBook الجديدة بسعر يبدأ من 805 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Honor اليوم عن أحدث أجهزة MagicBook التي تتميز بحجم 14 و16 إنش وتضم MagicBook V 14 و Honor MagicBook 16 و أيضاً 16 Pro.

تستهدف الإصدارات الجديدة من أجهزة Honor MagicBook 16 و16 Pro التركيز بشكل رئيسي على تصميم خفيف الوزن، بينما يأتي جهاز MagicBook V 14 في فئة الأجهزة المميزة.

جهاز Honor MagicBook V 14

يتميز هذا الإصدار بمعايير تتوافق مع منصة إنتل Evo 11 ليكون أول إصدار من Honor ينطلق بهذه المعايير، كما يضم شاشة LTPS LCD بحجم 14.2 إنش، ودقة عرض 2520 في 1680 بيكسل، وتدعم الشاشة معدل تحديث 90Hz وأبعاد 3:2.

وتدعم شاشة MagicBook V 14 نسبة 100% من ألوان sRGB، كما تتميز الشاشة بسطوع 400 nit، ويضم الجهاز كاميرة بدقة 5 ميجا بيكسل بشريحة ISP خاصة بالكاميرة لدعم مكالمات فيديو بأعلى جودة، كما يأتي الجهاز بعدد 4 من المكبرات الصوتية و4 من الميكروفونات.

أيضاً ينطلق النموذج الرئيسي من الجهاز بمعالج Core i5-1132H، بينما يأتي أعلى نموذح بمعالج Core i7-11390H، وتصل الذاكرة العشوائية إلى 16 جيجا بايت رام في أعلى نموذج في ذاكرة LPDDR4x، بينما تأتي السعة التخزينية 512 جيجا بايت في سعة PCIe SSD.

ويضم نظام التبريد في MagicBook V 14 عدد اثنان من المراوح، واثنان من الأنابيب الحرارية التي تقدم تحسينات أكثر في تبريد الجهاز.

أيضاً ينطلق الجهاز بنظام تشغيل Windows 11، وبطارية 60Wh تستمر حتى 15 ساعة من الشحن، ويتوفر الجهاز باللون الرمادي والفضي، ويأتي النموذج المميز بمعالج Core i5-1132H بسعر 960 دولار، بينما يأتي نموذج Core i7-11390H بسعر 1238 دولار.

أجهزة Honor MagicBook 16 و16 Pro

تنطلق سلسلة MagicBook 16 بمعدل تحديث 144Hz في شاشات LCD، كما تضم الأجهزة معالجاتAMD Ryzen 7 5800H وتدعم تكوينات بكرت الشاشة NVIDIA GeForce RTX 3050.

ويأتي كلا الإصدارين بحجم شاشة 16.1 إنش، وسطوع 300 nit، كما تدعم الأجهزة ذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام في DDR4، وسعة تخزين 512 جيجا بايت في PCIe SSD.

كما تضم الأجهزة 2 من منافذ USB-C 3.2، و2 من منافذ USB-A 3.2، ومنفذ HDMI 2.0، مع مدخل للسماعات وميكروفون combo.

وتنطلق الأجهزة بنظام تشغيل Windows 10 Home، وبطارية بقدرة 56Wh، وشاحن USB C بقدرة 65W، ومن المقرر أن يبدأ سعر MagicBook 16 من 805 دولار، بينما يأتي MagicBook 16 Pro بسعر 960 دولار.

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