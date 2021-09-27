شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: YouTube TV سيفقد مجموعة من القنوات إذا فشلت محادثات جوجل مع Nbcu الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد يخسر YouTube TV مجموعة من القنوات هذا الأسبوع إذا فشلت الشركة الأم Google في إبرام صفقة في اللحظة الأخيرة مع NBCUniversal لتنفيذ برامجها، وفقا لتقرير موقع " digital trend " التقنى .

وتوقفت المناقشات حول الأسعار، حيث لم تتمكن الشركتان من الاتفاق على سعر عادل لمحتوى عملاق الترفيه.

وإذا لم يتم حل المشكلة بحلول يوم الخميس 30 سبتمبر، سيفقد مشتركو YouTube TV إمكانية الوصول إلى NBC و Bravo و CNBC و E! و Golf Channel و MSNBC وOxygen وSYFY و Telemundo و The Olympic Channel و Universal Kids و Universo و شبكة الولايات المتحدة الأمريكية. كما ستختفي مجموعة كبيرة من شبكات NBC Sports الإقليمية من الخدمة.

والكثير من البرامج لأولئك الذين اشتركوا في YouTube TV ، وبالتالي إذا حدث ذلك ، قالت Google إنها ستخفض 10 دولارات من تكلفة الاشتراك الشهرى، لتخفضها إلى 54.99 دولارًا بدءًا من 1 أكتوبر، ولكن آمل ألا تصل إلى ذلك الحد.

وأوضحت Google فى منشور مدونة يوم الأحد 26 سبتمبر: "لقد عملنا على تجديد صفقتنا مع NBCUniversal لمواصلة نقل محتواها على YouTube TV" .

وقالت إنها تريد من NBCU أن تتعامل مع YouTube TV "مثل أى مزود تلفزيونى آخر"، مضيفة أنها تسعى للحصول على "نفس الأسعار التى تحصل عليها الخدمات ذات الحجم المماثل من NBCU".

وتابع Google: "إذا عرضت NBCU لنا شروطًا منصفة، فسنجدد اتفاقيتنا معهم. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من التوصل إلى صفقة بحلول يوم الخميس ، فلن تكون مجموعة قنوات NBCU متاحة على YouTube TV وسنخفض السعر الشهري بمقدار 10 دولارات أمريكية ، من 64.99 دولارًا أمريكيًا إلى 54.99 دولارًا أمريكيًا ".

وتعليقًا على المأزق، قالت NBCUniversal إنها تسعى للحصول على "أسعار عادلة" من Google لمواصلة استخدام برامجها، مضيفة: "للأسف ، ترفض Google عقد صفقة بهذه الأسعار العادلة وهي على استعداد لحجب الترفيه والأخبار والرياضة المبرمجة من العملاء الذين يدفعون الثمن ".

وحتى أن NBCU أنشأت موقعًا على شبكة الإنترنت يسمى "تحتاج إلى قنوات" بهدف الضغط على Google للموافقة على الشروط، ويقترح موقع الويب أن يقوم مشتركو YouTube TV بتغريد عملاق دفق الفيديو برسالة: "لا تسقط قنواتى المفضلة مثل NBC و Telemundo وUSA و Bravo و MSNBC و NBCSN و Golf Channel و SYFY والمزيد، وأنا أستحق القنوات التي أدفع مقابلها! " ويتم أيضًا توفير ارتباط لتبديل موفرى البث.

وليس من الواضح ما إذا كانت Google تريد خفض الأسعار أم أن NBCU تريد زيادة رسومها ، ولكن فى كلتا الحالتين، لم يتمكنا حتى الآن من التوصل إلى اتفاق، وتواصلت Digital Trends مع كلتا الشركتين للحصول على مزيد من المعلومات وسنقوم بتحديث هذه المقالة عندما نتلقى ردا .

وأكدت جوجل في منشور لها يوم الأحد الماضى أن الشركتين لا تزالان في محادثات حيث تعملان على حل المشكلة قبل الموعد النهائى يوم الخميس المقبل .

يذكر أنه تم إطلاق YouTube TV في عام 2017 ويقدم حاليًا للمشتركين أكثر من 85 قناة.