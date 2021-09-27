شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تحتفل بمرور 23 عاما على إطلاقها بشعار مبتكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بلغ عمر شركة جوجل اليوم 23 عاما منذ إطلاقها، حيث يحتفل محرك البحث بهذه المناسبة من خلال رسم شعار مبتكر خاص على شكل كعكة على صفحته الرئيسية، وقد تأسست شركة التكنولوجيا العملاقة في عام 1997، ولكن تم تأسيسها رسميًا في عام 1998 في 27 سبتمبر.





والتقى سيرجي برين، طالب دراسات عليا في جامعة ستانفورد، بلاري بايج في عام 1997 عندما صادف أن تم تكليف الأول لاري بيدج، الذي كان يفكر في جامعة ستانفورد في ذلك الوقت في الالتحاق بمدرسة الدراسات العليا، حول الحرم الجامعي.

وبحلول العام التالي، قام مؤسسا Google ببناء محرك بحث معًا في غرف النوم الخاصة بهم وتطوير أول نموذج أولي لهما، ووفقا لما جاء في منشور على صفحة Google Doodle :"يقال أن لقاء فرصة واحدة يمكن أن يغير مجرى حياتك، في حالة Google، أدى لقاء صدفة بين اثنين من علماء الكمبيوتر إلى تغيير مسار الإنترنت وحياة الملايين ".

ووفقًا لـ Google، هناك المليارات من عمليات البحث على منصاتها بأكثر من 150 لغة حول العالم يوميًا، على الرغم من أن الكثير قد تغير منذ الأيام الأولى لـ Google، بدءًا من أول خادم موجود في خزانة مبنية من كتل الألعاب إلى خوادمها التي يتم وضعها الآن في أكثر من 20 مركزًا للبيانات على مستوى العالم، إلا أن مهمتها المتمثلة في جعل معلومات العالم في متناول الجميع لا تزال قائمة نفس الشيء.