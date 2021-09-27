ابتكار أول قهوة معدلة وراثياً

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 27 سبتمبر 2021 07:10 مساءً - ابتكر العلماء أول قهوة معدلة وراثياً مزروعة في المختبر، والتي يزعمون أنّ لها “رائحة ومذاق مثل القهوة الحقيقية”.

وأشار لتقرير الذي نشره موقع “ديلي ميل وترجمه موقع صوت بيروت إنترناشونال”، إلى أن باحثين من فنلندا، استخدموا عملية تسمى الزراعة الخلوية، والتي تنطوي على استخراج الخلايا من عينة نباتية أو حيوانية صغيرة.

وقد تم استخدامها بالفعل سابقاً لإنشاء اللحوم الاصطناعية والحليب.

وفي أحدث مثال على البدائل المزروعة في المختبر، تمّ أخذ عينات من خلايا “أرابيكا”، وهي نبتة بنّ معروفة تمثل 56 في المائة من الإنتاج العالمي.

ثم تم نقل عينات الخلايا إلى المفاعلات الحيوية لإنتاج الكتلة الحيوية، والتي تم حصادها للتحميص والتخمير.

مع القهوة المزروعة في المختبر، يدعي الباحثون أنه يمكنهم معالجة قضايا الاستدامة التي تواجه صناعة القهوة العالمية، مثل الحاجة إلى تطهير مساحات خضراء لمصانع القهوة لمواكبة الطلب الذي الكبير على هذا الشراب في جميع أنحاء العالم.

يجري البحث في مركز البحوث التقنية VTT، في إسبو، فنلندا، وهو البلد الذي يشرب سكانه أكبر قدر من القهوة. وقال الدكتور هيكو ريشر، رئيس التكنولوجيا الحيوية النباتية في معهد أبحاث VTT في فنلندا، لـ New Atlas: “تستخدم العملية خلايا نبات القهوة الحقيقية”.

“تبدأ عملية زراعة الخلايا في البداية من جزء نباتي، على سبيل المثال ورقة. يتم نشر الخلايا وتفعيل تكاثرها على نوع معين من المواد الغذائية المتوسطة.

في نهاية المطاف، يتم نقل الخلايا إلى مفاعل حيوي، ثم يتم حصاد الكتلة الحيوية منه. يتم بعدها تجفيف الخلايا وتحميصها ومن ثم تصبح القهوة جاهزة لعملية التخمير. إنّ الدفعات الأولى التي أنتجتها VTT في المختبر كان لها رائحة وطعم مثل القهوة التقليدية، وفقا لنتائج “التحليل الحسي”.

بعد شرب كوب، قال الدكتور ريشر “هناك رائحة كاملة بشكل مدهش”.

وقال: “من حيث الرائحة والطعم، وجدت لوحتنا الحسية المدربة والفحص التحليلي أنّ ملف الشراب يحمل تشابهاً مع القهوة العادية. كانت تجربة شرب الكأس الأولى مثيرة.”

تعتمد عملية إنتاج VTT على التكنولوجيا الحالية والراسخة مثل تشغيل المفاعلات الحيوية التقليدية.

تم تقديم فكرة إمكانية استخدام خلايا القهوة لصنع القهوة في عام 1974 من قبل عالم النبات بي أم تاونسلي.

لكن علماء VTT وضعوا النظرية حديثاً موضع التنفيذ عبر مشروبهم المزروع في المختبر، والذي يعتقدون أنه يمكن أن يصل إلى السوق بحلول عام 2025.

وقال الدكتور ريشر: “أقدّر أننا على بعد أربع سنوات فقط من تكثيف الإنتاج والحصول على موافقة تنظيمية”.

وأضاف أنّ الموافقة التنظيمية وطرح المنتج في السوق هي أمور أساسية قبل أن يصبح البن المزروع في المختبر منتجاً تجارياً.

في الوقت الحالي، تمثل جميع مواد القهوة المنتجة في ظروف المختبر طعاماً تجريبياً وتتطلب موافقة تنظيمية من إدارة الغذاء والدواء (FDA) ليتم تسويقها وبيعها للمستهلكين الأمريكيين.

في أوروبا، يجب أولاً الموافقة على القهوة المزروعة في المختبر على أنها “طعام جديد” قبل تسويقها.

يمكن أن تساعد القهوة المزروعة في المختبر في جعل إنتاج القهوة أكثر استدامة، وتجنب قضايا مثل إزالة الغابات.

بسبب ارتفاع الطلب على القهوة في جميع أنحاء العالم، هناك حاجة إلى المزيد من الأراضي لإنتاج ما يكفي من حبوب البن، مما يؤدي إلى إزالة الغابات، وخاصة في مناطق الغابات المطيرة الحساسة.

تعتبر إزالة الغابات، أو الإزالة الدائمة للأشجار، قضية بيئية رئيسية، تتسبب في تدمير موائل الغابات وفقدان التنوع البيولوجي.

جنباً إلى جنب مع الشوكولاتة ولحم البقر والمنتجات القائمة على النفط من نوع pal ، فإنّ استهلاك القهوة في النظام الغذائي الغربي مسؤول عن فقدان أربع أشجار في السنة ، وفقاً لدراسة نشرت في وقت سابق من هذا العام.