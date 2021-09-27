تكنولوجيا: شاومي تعلن عن ساعة Xiaomi Watch 2 وسماعة لاسلكية Earphones 3 Pro

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شاومي اليوم عن ساعتها الذكية Xiaomi Watch 2 بعمر شحن 30 ساعة، وسعر 155 دولار، كما كشفت عن سماعة Earphones 3 Pro اللاسلكية بسعر 110 دولار.

ساعة Xiaomi Watch 2

تتميز ساعة Xiaomi Watch 2 بشاشة AMOLED بحجم 1.43 إنش، بكثافة عرض 326 بيكسل لكل إنش، ويأتي الإطار المعدني لقرص الساعة الذكية بثلاثة إختيارات في الألوان.

بينما تقدم شاومي إختيارات في وجه الساعة الذكية تصل إلى 200 وجه، وإختيارات في ألوان سوارة المعصم بين 6 ألوان هم الأسود، الأزرق، الأبيض، والأخضر والأصفر وأيضاً البرتقالي.

وتعمل الساعة الذكية بنظام تشغيل شاومي الخاص، إلا أنها تدعم التطبيقات الخارجية في السوق الصيني مثل Baidu Map، وMigu Run وغيرها من التطبيقات، كما يدعم النظام عرض الإشعارات، والرد على المكالمات عبر البلوتوث.

كما تأتي Watch 2 بميزة مقاومة الماء عند 5 ATM لذا تدعم المستخدمين في رياضة السباحة، أيضاً تدعم 117 نمط رياضي والتي تتضمن 19 نمط رياضي إحترافي، مع نظام GPS لتتبع المستخدم في الأنشطة الخارجية.

أيضاً تضم ساعة Xiaomi Watch 2 الذكية بطارية بقدرة 470 mAh والتي تدعم الساعة بعمر شحن يصل إلى 30 ساعة مع تشغيل نظام GPS لتتبع أنشطة المستخدم، أو 12 يوم دون نظام GPS، أو 24 يوم مع تشغيل نمط تمديد عمر البطارية.

كما يتضمن عمر البطارية 24 ساعة من رصد معدل ضربات القلب، وقياس نسبة الأكسجين في الدم SpO2 وأيضاً تتبع حالة المستخدم أثناء النوم.

ومن المقرر أن تتوفر ساعة Xiaomi Watch 2 للحجز المسبق في السوق الصيني بينما تبدأ المبيعات في 30 من سبتمبر بسعر 155 دولار.

سماعة Xiaomi Earphones 3 Pro

تنطلق سماعة Xiaomi Earphones 3 Pro اللاسلكية بتقنية متقدمة لإلغاء الضوضاء حتى 40 ديسيبل، كما يتوفر نمط الشفافية الذي يتيح للمستخدم الإستماع للمحيط من حوله.

أيضاً تدعم السماعة صوتيات spatial، وتدعم ترميز LHDC 4.0 عالي الجودة، كما تدعم السماعة اللاسلكية عمر شحن 27 ساعة، وتدعم أيضاً معايير IP55 لمقاومة الماء والأتربة، وتتوفر سماعة Earphones 3 Pro للحجز المسبق بألوان الأسود، الأبيض، والأخضر بسعر 110 دولار.

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