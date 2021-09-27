شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه تعلق إنتاج أجهزة أبل فى الصين بسبب أزمة الطاقة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق العديد من موردي أبل الإنتاج في بعض المصانع الصينية لعدد من الأيام للامتثال لسياسات استهلاك الطاقة الأكثر صرامة، مما يعرض سلاسل التوريد للخطر في موسم الذروة للسلع الإلكترونية، لكن في نفس الوقت قال اثنان من كبار مصنعي الرقاقات التايوانيين، إن منشآتهما في الصين تعمل كالمعتاد.

ويأتى ذلك في الوقت الذى تشدد فيه الصين على معايير الانبعاثات مما أدي لانكماش الصناعات الثقيلة في عدة مناطق، وهو ما أدى إلى تراجع معدل النمو الاقتصادي للبلاد، حسبما قال محللون.

فيما قالت شركة Unimicron الموردة لشركة آبل إن ثلاثًا من الشركات التابعة لها في الصين أوقفت الإنتاج من منتصف نهار 26 سبتمبر حتى منتصف ليل 30 سبتمبر للامتثال لسياسة الحكومات المحلية للحد من الكهرباء، وأوضحت الشركة التايوانية المصنعة للوحات الدوائر المطبوعة أنها لا تتوقع تأثيرًا كبيرًا لأن المصانع الأخرى توفر الإنتاج.

وأشارت شركة Concraft، وهي مورد لمكونات مكبرات الصوت لأجهزة آيفون من آبل، التي تمتلك مصانع في مدينة سوتشو، إلى أنها تعلق الإنتاج لمدة خمسة أيام حتى ظهر يوم الخميس، وتستخدم المخزون لتلبية الطلب، فيما قالت شركة UMC وشركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات TSMC لوكالة رويترز إنه لم يكن هناك تأثير في مصانعهما في الصين.

أوضحت الشركة التايوانية، التي من بين عملائها شركة كوالكوم، أن مصنع هيجيان UMC في سوتشو يعمل حاليًا بقدرة استخدام كاملة تبلغ 80000 رقاقة إضافية شهريًا، وأوضح أحد الأشخاص أن شركة فوكسكون اضطرت إلى تعديل جزء صغير من قدرتها هناك، بما في ذلك تصنيع أجهزة حاسب محمولة بخلاف أبل، مضيفًا أن الشركة لم تشهد أي تأثير في مراكز الإنتاج الرئيسية الأخرى في جميع أنحاء الصين.