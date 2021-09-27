تكنولوجيا: ابل تدعم هاتف iPhone 13 Pro Max بثلاثة مستشعرات جديدة من سوني

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التقارير عن مستشعرات الكاميرة التي تدعم هاتف iPhone 13 Pro Max، حيث يضم الهاتف 3 من مستشعرات سوني الجديدة في الكاميرة الخلفية.

لم تقدم شركة ابل الكثير من التفاصيل حول مستشعرات الكاميرة في سلسلة هواتفها الجديدة iPhone 13، إلا أن الكثير من الصفحات التي حصلت على الإصدارات الجديدة بدأت بالفعل في عملية التفكيك لتشكف عن تفاصيل أكثر دقة حول سلسلة iPhone 13.

ويؤكد التقرير على أن هاتف يضم ثلاثة مستشعرات من سلسلة مستشعرات سوني IMX 7 الجديدة، بينما يحاكي مستشعر ToF المستخدم في الإصدار السابق iPhone 12 Pro Max.

كما يوضح التقرير تفاصيل المستشعرات في الكاميرة الخلفية بدقة أكبر، حيث يأتي مستشعر IMX703 الرئيسي من سوني بدقة 12 ميجا بيكسل ببعد بؤري 26مم، وفتحة عدسات F/1.5، مع حجم بيكسل 1.9 μm، كما يأتي بتقنية إزاحة المستشعر OIS وعدسات 7P.

ويأتي مستشعر IMX772 الثاني بزوايا عرض فائقة الإتساع وبدقة 12 ميجا بيكسل وبعد بؤري 13مم، وفتحة عدسات F/1.8، مع عدسات 6P، وميزة الضبط التلقائي للصورة.

أيضاً يتميز مستشعر IMX713 الثالث بعدسات telephoto ودقة 12 ميجا بيكسل، وبعد بؤري 77مم، وفتحة عدسات F/2.8، ويدعم التكبير حتى 3 مرات، كما يضم عدسات 6P ويدعم OIS، وتدعم إعدادات الكاميرة في الهاتف التصوير في الإضاءة المنخفضة أو التصوير الليلي الآن بكفاءة أعلى.

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