تكنولوجيا: جوجل قد تقيم حدث للإعلان عن منتجات جديدة في 5 أكتوبر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يبدو ان شركة جوجل تخطط لإقامة حدث في الخامس من أكتوبر حيث ستعلن عن منتجات جديدة لـ Nest و Maps و Flights. ويذكر التقرير أيضًا أن هذا الحدث لا علاقة له بمجموعة هواتف Google Pixel الذكية.

وجاءت هذه الاخبار عن طريق لقطات شاشة تم نشرها لمقال CNET (محذوف الآن) والذي يعرض بالتفصيل حدث جوجل القادم في الخامس من أكتوبر. وكشف أن الشركة ستعلن عن مكبرات صوت ذكية وأجهزة أمان جديدة إلى جانب بعض التغييرات والميزات الجديدة القادمة على تطبيق Google Maps و Google Flights.

وكما لوحظ، فإن الهواتف الذكية الرائدة في مجموعة Google Pixel 6 ليست جزءًا من هذا الحدث حيث من المتوقع أن تطلق الشركة هذه الهواتف في 19 أكتوبر، ومن المتوقع أن تكون متاحة للشراء في 28 أكتوبر تقريبًا.

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