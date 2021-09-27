شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة اتصالات روسية تستثمر 100مليون دولار في الذكاء الاصطناعى الناشئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت شركة (إم تي إس)، أكبر مشغل اتصالات خلوية في روسيا ورابطة الدول المستقلة، أن تستثمر 100مليون دولار في الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي المنتشرة في جميع أنحاء العالم.

وذكرت شبكة أنباء البلطيق الإخبارية أن شركة (إم تي إس إيه آي)، التي تعتبر ذراع الذكاء الاصطناعي لشركة (تيلكو إم تي إس) الروسية، تعتزم إطلاق برنامج أو منصة تسريع دولي وصندوق استثماري للاستثمار في الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي عبر دول العالم.

ووفقًا لتقارير شبكة أخبار الشرق والغرب الرقمية في روسيا، ستعمل المنصة، التي يطلق عليها اسم (إنتيما) على استثمار حوالي 100مليون دولار في الشركات الناشئة من المرحلة الأولية، على أن تركز الاستثمارات على تحليلات اللغة والصورة والسلوك والحوسبة المتطورة والخدمات اللوجستية.

وقال أليكسي بوسترناك المدير المالي لشركة (إم تي إس إيه آي) إن الشركة عقدت أول صفقة بالفعل في مارس الماضي، بتخصيص 10ملايين دولار إلى شركة (كنيرون) الأمريكية ومقرها في سان دييجو لتصنيع رقائق أشباه الموصلات.

وأظهرت شركة الاتصالات الروسية أيضًا اهتمامها بالذكاء الاصطناعي من خلال مؤسسة (تحالف الذكاء الاصطناعي)، التي شاركت في تأسيسها في عام 2019 بالتعاون مع أربع شركات روسية كبرى أخرى، كما أطلقت الشركة في نفس العام أول صندوق استثمار مشترك لها لمدة عامين باستثمار قدره 15مليون دولار، لاستهداف الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والبيانات الضخمة والتكنولوجيا المالية وتكنولوجيا التعليم وغيرها.