شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطبيق Signal يتوقف عن العمل بسبب مشاكل تقنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه تطبيق Signal بعض الثغرات الفنية وهو معطل لمعظم المستخدمين على مستوى العالم، حيث لم يتمكن مستخدمو Signal في بعض الدول من إرسال رسائل أو إجراء مكالمات على المنصة، ويبدو أن الخدمة معطلة تمامًا ولا يوجد جدول زمني مؤقت حتى الآن بخصوص موعد استعادة Signal للأوضاع الطبيعية.

وعندما فتح المستخدمون تطبيق Signal صباح اليوم الاثنين، تم الترحيب بهم برسالة نصها: "تواجه Signal صعوبات فنية، نحن نعمل بجد لاستعادة الخدمة في أسرع وقت ممكن ".

وأكدت الشركة الشيء نفسه على Twitter وقالت، "انتظروا أيها الناس! Signal معطلة حاليًا، بسبب انقطاع الاستضافة الذي يؤثر على أجزاء من خدمتنا، نحن نعمل على إعادة تشغيله "، ولم تكشف Signal عن أي تفاصيل محددة حول سبب الانقطاع بالضبط.

هذا هو أول انقطاع كبير تواجهه Signal بعد اكتسابها مكانة بارزة، ويدعي تطبيق Signal أنه لا يتتبع دفتر جهات الاتصال أو يربط رقم هاتفك لإنشاء ملف تعريف رقمي، وبالطبع، يتطلب رقم هاتف للتسجيل الأولي، ولكن يمكنك استخدام رقم هاتف افتراضي للتحقق من كلمة المرور لمرة واحدة، حيث أن حساب Signal مرتبط برقم PIN الذي تعرفه أنت فقط، هذا يجعل تتبع المستخدمين صعبًا.