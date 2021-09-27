ليس قاتلا.. فيسبوك ترد على الاتهامات الموجهة لـ”انستغرام”

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 27 سبتمبر 2021 04:09 مساءً - منذ ساعتين

ردت شركة “فيسبوك” الأمريكية على التقارير التي وصفت موقعها للتواصل الاجتماعي “إنستغرام”، بأنه قاتل ويؤثر على الصحة العقلية للأطفال والمراهقين.

وقالت “فيسبوك” في تقرير نشره موقع “ذا فيرج” التقني المتخصص إن تلك البيانات التي تجمعها “فيسبوك” لا تعبر عن واقع “إنستغرام” الحقيقي.

ووصفت براتيتي رايشودري، نائب رئيس شركة فيسبوك، ورئيس قسم الأبحاث في “فيسبوك”، أن الطريقة التي تم نقل الأبحاث الداخلية بها غير دقيق، وتم تحريفها من قبل وسائل الإعلام.

وحاولت “فيسبوك” كثيرا المراوغة بشأن محتويات الدراسة، التي أمر مارك زوكربيرغ، مؤسس الشركة بعدم طرحها للجمهور، لعدم التأثير على شعبية إنستغرام.

وعبرت رايشودي عن استيائها من كشف الدراسات الداخلية، التي ركزت على نقطة وحيدة من المشاكل التي تواجه منصة إنستغرام دون غيرها من المشاكل.

ورفضت المسؤولة عن الكشف على البيانات الحقيقية التي توصلت لها الدراسات، وأصرت أنها معلومات داخلية سرية.

وأظهر بحث متعمق وجود مشكلة كبيرة تتعلق بصحة المراهقين العقلية، بينما تقلل شبكة فيسبوك من أهمية هذه النتيجة في الرأي العام.

ووفقاً لصحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، منذ حوالي عام، بدأت المراهقة أناستاسيا فلاسوفا بزيارة معالج، بعدما أصيبت باضطراب بالأكل بسبب الوقت الذي كانت تمضيه على إنستغرام.

وأشار الباحثون في مارس 2020، إلى أن 32% من الفتيات المراهقات يشعرن بالسوء بسبب شكل أجسامهن بسبب تطبيق الإنستغرام، والمقارنات التي من الممكن أن تغير كيفية رؤية الشابات لأنفسهن.

وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية، أجرت شبكة فيسبوك دراسات حول كيفية تأثير تطبيق إنستغرام على المستخدمين الشباب، وجد باحثوا الشركة مراراً وتكراراً أن التطبيق ضار بنسبة كبيرة خاصة على الفتيات المراهقات.