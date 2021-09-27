تكنولوجيا: الكشف عن التصميم والميزات الرئيسية لهاتف OPPO A95 4G

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعمل OPPOعلى هاتف ذكي جديد يسمى OPPO A95 4G. واليوم، تم ترخيص الهاتف من قبل NBTC تحت الأسم الرمزي CPH2365. وحصل الهاتف أيضًا على ترخيص FCC. وبالتالي، فإن التصميم والمواصفات الرئيسية للهاتف الذكي أصبحت بين أيدينا.

سيشمل تصميم الهاتف أزرار التحكم بالصوت على الجانب الأيسر، بينما يأتي سيأتي زر التشغيل بالجانب الأيمن. وعلى الأرجح، سيتميز الهاتف الذكي بشاشة AMOLED مضمن بها مستشعر بصمة الأصبع.

تحتوي الجهة الخلفية للجهاز على وحدة كاميرا ثلاثية مع فلاش LED، كما يبدو ان هناك مقبس 3.5 ملم وميكروفون ومنفذ USB-C ومكبر صوت من أسفل الجهاز

كشفت قائمة FCC أن الهاتف سيعمل بنظام تشغيل Android 11 OS المستند إلى واجهة ColorOS 11.1. وسيتم دعم الجهاز ببطارية بسعة 5000 مللي أمبير، والتي ستدعم الشحن السريع بقدرة 30 واط.

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