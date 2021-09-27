تكنولوجيا: مستخدمي iPad mini يواجهون مشكلة تمدد وتكثف المحتوي على الشاشة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يبدو ان مستخدمي iPad mini الجدد يواجهون مشكلة مع شاشة الجهاز اللوحي الصغير. فقد ذكر موقع 9to5Mac أن بعض المستخدمين قد لاحظوا تأثير ملحوظ عند التمرير عبر المحتوى بالشاشة، إذ يتم تمرير أحد جانبي الشاشة بمعدل مختلف عن الآخر، مما ينتج عنه تذبذب ملحوظ أحيانًا بشكل عامودي.

ومع ذلك، يصعب تحديد هذا التأثير إذا قمت بإمالة جهاز آيباد إلى الاتجاه الأفقي.

من غير الواضح ما إذا كانت هذه المشكلة مرتبطة بالأجهزة (مثل الشاشة نفسها أو وحدة تحكم العرض) أو يمكن معالجتها من خلال التحديث. ولكن نحن في انتظار ان توضح لنا شركة أبل ما حل هذه المشكلة.

لن يؤدي ذلك بالضرورة إلى الإضرار بالوظائف، خاصةً إذا كنت تميل إلى استخدام iPad mini في الوضع الأفقي أو عرض محتوى لا ينتج عنه التأثير.

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