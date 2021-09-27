تكنولوجيا: سامسونج تلغي إطلاق هاتف Galaxy S21 FE

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كان من المفترض أن تقدم سامسونج هاتف Galaxy S21 FE الرائد خلال حدث Unpacked في شهر أغسطس الماضي، ولكن تم تأجيله ليتم إطلاقه لاحقًا في شهر أكتوبر.

والآت، كشفت أحدث التقارير الواردة من كوريا الجنوبية أن ذلك لن يحدث أيضًا، فقد قامت شركة سامسونج بإلغاء إطلاق الهاتف تمامًا، مستشهدة بمبيعات رائعة من Galaxy Z Flip3، بالإضافة إلى نقص الشرائح الذي عانت منه صناعة الهواتف الذكية في عام 2021.

وكانت شركة سامسونج تستعد لحدث Unpacked في منتصف أكتوبر، إلا ان ممثل الشركة أكد أن الحدث لن يحدث، ويقوم الفريق بمراجعة ما إذا كان الهاتف سيصل إلى السوق ان لا.

جدير بالذكر ان مبيعات Galaxy Z Flip3 جيدًا بالفعل مع مجموعة شرائح Snapdragon 888، وهي نفس مجموعة الشرائح التي كان من المتوقع أن يتم تشغيل Galaxy S21 FE بها.

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