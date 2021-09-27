تكنولوجيا: أبل تعمل على إصلاح الثغرة التي تمنع مالكي iPhone 13 من فتح القفل باستخدام Apple Watch

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إذا كنت تواجه مشكلة عند فتح قفل هاتف iPhone 13 الجديد باستخدام Apple Watch، فلا تقلق! سيتم حل هذه المشكلة. فوفقًا لـ MacRumors، وعدت شركة بإصلاح الثغرة التي تمنع إلغاء القفل، وسيتم ذلك مع تحديث نظام التشغيل القادم.

وقالت أبل إنه يمكن إيقاف ذلك حاليًا عن طريق التوجه إلى الإعدادات والاعتماد على رموز المرور حتى يتم الإصلاح، ولكنها لم تحدد إطارًا زمنيًا لإطلاق التحديث.

وتتسبب هذه الثغرة في جعل هاتف آيفون الجديد غير قادر على الاتصال بساعة Apple Watch، ناهيك إعداد ميزة إلغاء القفل. وتعتبر هذه مشكلة كبيرة إذا كنت ترتدي الكمامة ولا يمكنك استخدام Face ID لتسجيل الدخول.

على أي حال، قامت أبل مؤخرًا باختبار الإصدار التجريبي من نظام iOS 15.1، لذا فلن ننتظر كثير حتى نحصل على الإصلاح.

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