شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انطلاق إنذار خلال مهمة Inspiration4 الفضائية من SpaceX.. تعرف على الأسباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واجه أول طاقم من المدنيين في سبيس إكس حالة طارئة خلال مهمة Inspiration4 الرائدة فى وقت سابق من هذا الشهر.

وذكر تقرير موقع "digital trend" التقنى إن الحالة الطارئة هى أنه فى مرحلة ما خلال رحلة الفضاء التي استمرت ثلاثة أيام، قام إنذار بتنبيه ركاب Crew Dragon الأربعة إلى مشكلة من بين كل الأشياء فى المرحاض.

ويبدو مرحاض الفضاء الخاطئ تافهًا إلى حد ما عندما تفكر فى أشياء أخرى لا ترغب حقًا فى الوقوع فيها بشكل خاطئ أثناء الدوران على ارتفاع 357 ميلاً (575 كيلومترًا) فوق الأرض.

ولكن كان من الممكن أن تكون هذه المشكلة قد أدت إلى أن تطفو نفايات حول المركبة الفضائية في ظروف الجاذبية الصغرى، مما تسبب في مشاكل خطيرة لمن هم على متنها.

وبعد فترة وجيزة من عودة رواد الفضاء الأربعة غير المحترفين إلى ديارهم قبل أكثر من أسبوع بقليل، أقر إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة SpaceX ، في تغريدة أن مهمة Inspiration4 لجميع المدنيين "واجهت بعض التحديات" مع المرحاض، على الرغم من أنه لم يخوض فى التفاصيل.

وتركزت المشكلة على مراوح المرحاض، والتي تخلق شفطًا لإزالة النفايات بسرعة قبل أن تتاح لها فرصة البدء فى الطفو وفقًا لتقرير CNN، وظهر خطأ أدى إلى إطلاق الإنذار.

وعند سؤاله مؤخرًا عما إذا كانت المشكلة قد أدت إلى وضع فوضوي على متن Crew Dragon، قال قائد المهمة جاريد إيزاكمان: "أريد أن أكون واضحًا بنسبة 100٪ لم تكن هناك مشكلات في المقصورة على الإطلاق من حيث صلتها بذلك"، مضيفًا أن "لا أحد يريد حقًا الدخول فى التفاصيل."

وقال إيزاكمان إنه من أجل إراحة كل من كان على متن المركبة الفضائية، تم حل المشكلة بالكامل، "لذلك لم يكن هناك شيء مثل، كما تعلم، فى المقصورة أو أى شىء من هذا القبيل".

وأعادت SpaceX تصميم Crew Dragon لمهمة Inspiration4 نظرًا لأن المركبة الفضائية لم تكن متجهة إلى محطة الفضاء الدولية، فقد تم استبدال آلية الالتحام بقبة زجاجية بالكامل لتوفير أكثر المناظر اتساعًا التي توفرها مركبة فضائية بهذا الحجم.

وتم وضع المرحاض أيضًا في نفس المنطقة، حيث يمكن لزائر الحمام سحب ستارة للخصوصية متى دعت الطبيعة.

وعلى الرغم من مشكلة المرحاض، تم الإعلان عن نجاح المهمة ويمكن أن تمهد الطريق لخدمة تجارية كاملة للمواطنين العاديين.