ما هي أفضل المنصات لاستضافة ومشاركة مقاطع الفيديو مجانًا؟

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 27 سبتمبر 2021 01:24 مساءً - منذ ساعتين

نحتاج جميعًا من وقت لآخر إلى مشاركة مقاطع الفيديو مع الآخرين، وذلك سواء كانت مقاطع خاصة أو حتى مقاطع ترفيهية يود المستخدم نشرها. وتتوفر مجموعة كبيرة من المواقع والمنصات التي تسمح برفع، واستضافة، ومشاركة المقاطع.

ولعل الحديث عن مقاطع الفيديو أو المحتوى المرئي عمومًا لا يمكن أن يتم دون ذكر منصة يوتيوب. وذلك حيث إنها المنصة الأكثر انتشارًا والتي تتيح أيضًا استضافة ومشاركة المقاطع. ويمكن للمستخدم رفع فيديوهات بمساحة تصل إلى 265 جيجابايت.

وتتميز يوتيوب بأنها تتيح جعل مقاطع الفيديو “خاصة” بعد رفعها. أي لا يمكن لأي شخص آخر أن يصل إليها أو لمحتواها إلا بإذنك. وذلك إلى جانب أنها منصة مثالية في حالة تود نشر محتوى احترافي في مجال ما. خصوصًا أنها تحقق لك الدخل أيضًا.

وتأتي منصة Vimeo كبديل مثالي ليوتيوب. حيث إنها تسمح أيضًا برفع الفيديوهات واستضافتها إلى جانب إمكانية مشاهدتها من قِبَل الآخرين كذلك. وتوفر Vimeo خدماتها مجانًا مع وجود باقات مدفوعة. لكن سواء تود رفع فيديو ومشاركته مع أشخاص معدودين أو رفع فيديو بغرض الانتشار فإن الباقة المجانية تظل كافية.

تأتي أيضًا منصة Dailymotion كبديل مميز خصوصًا لسكان القارة الأوروبية. ويمكن وصف هذه المنصة بأنها المنافس المباشر ليوتيوب. وهي تتيح رفع المحتوى ومشاركته مع الآخرين كذلك.

وتتيح منصة Dailymotion لمستخدميها أن يتربحوا من المحتوى كذلك. لكن بالنسبة للاستخدامات الأساسية مثل استضافة مقاطع الفيديو ومشاركتها مع الآخرين فهو يؤدي دوره بشكل ممتاز.

ومن ناحية أخرى فإن منصات مثل Google Drive و OneDrive من جوجل ومايكروسوفت على الترتيب تلعب دورًا مميزًا في استضافة ومشاركة مقاطع الفيديو. لكن هذا بالنسبة للمقاطع الخاصة والتي لا يود المستخدم نشرها على نطاق واسع أو السماح للآخرين بإيجادها في نتائج البحث.

ويمكن استخدام منصات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك، وإنستاجرام، وتويتر في نفس الأهداف. لكن في حالة أنك تريد استضافة مقطع فيديو لفترة محدودة ومشاركته أو تضمينه في مكان ما فإن منصة Streamable تعد خيارًا ممتازًا خصوصًا لأنها تقدم عددًا كبيرًا من الخواص المفيدة.

ويمكننا أن نشير أخيرًا إلى منصة VideosHub والتي كانت تحمل الاسم Metacafe سابقًا والذي مازال يستخدمه الملايين حول العالم. وكذلك منصة Wistia والتي أصبحت مناسبة أكثر للمجالات الاحترافية ولأصحاب المشاريع.