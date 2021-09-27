تكنولوجيا: Honor تعلن عن سلسلة أجهزة التلفاز الذكية Honor Vision X2

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت Honor اليوم سلسلة Honor Vision X2 الجديدة من أجهزة التلفاز الذكية، التي تأتي بسعر يبدأ من 279 دولار.

تتضمن سلسلة Vivion X2 الجديدة شاشات بحجم 43 و55 وأيضاً 65 إنش، حيث يأتي الإصدارات الثلاثة بشاشات مميزة بجودة عرض 4K UHD، وتغطية لونية بنسبة 92% من ألوان DCI-P3.

كما تتوافق الإصدارات الجديدة مع تقنية HDR10، أيضاً تتميز شاشة الأجهزة بتحسينات في تقنية مقاومة التعرج في الشاشة، وخفض التشويش NR، من بين عدد من المميزات الأخرى.

أيضاً تأتي الأجهزة بمعايير Rheinland non-flicker الألمانية، وأيضاً شهادة Rheinland التي تؤكد على حماية العين من الإضاءة الزرقاء.

وتؤكد Honor على أن الإصدارات الجديدة من أجهزة التلفاز الذكية تأتي بميزة الإتصال بعدد 4 من من منصات الفيديو في نفس الوقت، كما تدعم الأجهزة ميزة التحكم الصوتي الذكي، أيضاً تدعم الأجهزة مميزات مثل مشاركة الشاشات، مع زمن إستجابة سريعة وأعلى جودة في الصورة.

كما تضم أجهزة Vivion X2 رقاقة معالج MediaTek بعدد 4 من أنوية Cortex-A53 وكرت شاشة Mali-G52 MC1، مع ذاكرة عشوائية 2 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 16 جيجا بايت.

وتأتي الأجهزة بشريحة WLAN مزدوجة النطاق (2.4 جيجا هرتز و 5 جيجا هرتز) مع هوائي 2 × 2 MIMO للاتصال سريع بالإنترنت.

أيضاً تنطلق أجهزة Honor Vision X2 بواجهة Magic UI، ومن المقرر أن يتوفر الإصدار المميز بحجم 43 إنش بسعر 279 دولار، بينما يأتي الإصدار المميز بحجم 55 إنش بسعر 418 دولار، وينطلق الإصدار المميز بحجم 65 إنش بسعر 542 دولار على أن تتوفر الأجهزة في السوق الصيني خلال شهر أكتوبر.

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