تكنولوجيا: الإعلان الرسمي عن هاتف Xiaomi CIVI بمعالج Snapdragon 778G

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة شاومي رسمياً اليوم عن هاتف Xiaomi CIVI الذي يأتي بكاميرة سيلفي 32 ميجا بيكسل بميزة التركيز التلقائي، ومعالج Snapdragon 778G كما يأتي الهاتف بسعر يبدأ من 404 دولار.

يتميز هاتف Xiaomi CIVI بشاشة AMOLED بحجم 6.55 إنش، وجودة عرض Full HD بلس، بدقة عرض 1080 في 2400 بيكسل ومعدل تحديث 120Hz.

كما يأتي هاتف CIVI بمستشعر سيلفي GD1 من سامسونج بدقة 32 ميجا بيكسل في ثقب الشاشة، ويدعم التركيز التلقائي، كما تأتي الكاميرة بفلاش LED مزودج، أيضاً تأتي الكاميرة بميزة التعلم العميق لدعم ميزة التجميل وتجديد البشرة في صور السيلفي، حيث تعمل تقنية التعلم العميق على دعم إعادة بناء البشرة في الصور مع حجب العيوب بكفاءة أعلى.

وفي الكاميرة الخلفية يأتي Xiaomi CIVI بمستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل، ومستشعر بزوايا عرض فائقة الإتساع 120 درجة FOV، ومستشعر macro بدقة 2 ميجا بيكسل.

كما يدعم الهاتف رقاقة معالج Snapdragon 778G وذاكرة عشوائية 8 أو 12 جيجا بايت رام في ذاكرة LPDDR4x، وسعة تخزين 128 أو 256 جيجا بايت في سعة UFS 3.1.

وينطلق CIVI بواجهة MIUI 12.5 ونظام تشغيل Android 11، ويضم الهاتف بطارية بقدرة 4500 mAh مع تقنية الشحن السريع بقدرة 55W، ويدعم الإتصال بشبكات Wi-Fi 802.11ax، والبلوتوث 5.2، ويدعم تقنية NFC، ويأتي بمستشعر للبصمة مدمج في الشاشة.

أيضاً يضم الهاتف مكبرات صوتية ستريو، مع مدخل 3.5مم للسماعات، ومن المقرر أن يتوفر النموذج الرئيسي من الهاتف بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة تخزين 128 جيجا بايت بسعر 404 دولار.

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