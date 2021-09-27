شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آبل قد تتخلى عن منفذ الشحن بدلا من تنفيذ القرارات الأوروبية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تعتمد هواتف آيفون بشكل كامل على منفذ Lightning للشحن ونقل الملفات، واستمرت شركة آبل في الاعتماد على هذا المنفذ على الرغم من قِدمه، وعلى الرغم من اعتمادها على منفذ USB-C فى حواسب ماك وبعد إصدارات آيباد، وفقا لموقع البوابة العربية للأخبار التقنية.

وأعلنت المفوضية الأوروبية عن خططها لإجبار جميع المصنعين على استخدام منفذ USB-C في الحواسيب اللوحية أو الأجهزة الأخرى التي تحتاج للشحن، وذلك في ظل قدوم جميع هواتف أندرويد الرائدة مع هذا المنفذ بالفعل.

وهذه الخطوة قد تجبر آبل على استخدام منفذ USB-C أخيرًا في هواتف آيفون، إلا أن ردّ فعل العملاقة الأمريكية قد يكون مختلفًا عمّا هو متوقع، حيث إنها قد تتخلى عن إضافة منفذ الشحن من الأساس في هواتف آيفون.

وفي الوقت الحالي قرار المفوضية الأوروبية ما زال في مرحلة الاقتراح، ولكن إن وافق عليه البرلمان الأوروبي فهذا سيعطي لآبل فترة 24 شهرًا فقط لتبدأ في استخدام USB-C في جميع أجهزتها، أو أن تتخلى عن منفذ الشحن بشكل كامل بالطبع.

وقد أوضح الاتحاد الأوروبي أن قراره هذا نابع من الرغبة في الحفاظ على البيئة، إلا أن آبل قد عارضت ذلك بشكل صريح موضحة أن التوجه بشكل مفاجئ للاعتماد على منفذ USB-C سينتج عنه التخلص من ملايين الإكسسوارات والوصلات الخاصة بمنفذ Lightning.

هل تطلق آبل آيفون بدون منافذ؟

وكثُرت الشائعات حول تطوير آبل لآيفون بدون منافذ، وخصوصًا بعدما تخلت آبل بشكل مفاجئ عن منفذ سماعات 3.5 مم ضمن هاتف آيفون 7، ومن ناحية أخرى فإكسسوارات MagSafe الجديدة قد قللت من الحاجة للشاحن التقليدي، خصوصًا أن شاحن MagSafe اللاسلكي يتصل بالكهرباء مباشرةً ويشحن الهاتف لاسلكيا.

وببساطة فى ظل وجود إكسسوار مثل هذا فإن آبل قد تتخلى عن منفذ الشحن بشكل كامل، كما أن الشركة قادرة على تبرير قرارها بأكثر من شكل، كما بررت قرارها بالتخلي عن منفذ السماعات سابقًا.

لكن واحدا من العوامل التي تعيق الشحن اللاسلكي هو بطء الشحن، حيث إن هواتف آيفون 13 تدعم الشحن بقدرة تصل إلى 15 واتّ فقط في ظل تواجد شواحن MagSafe مع دعم قدرة 7.5 واتّ فقط مع الشواحن اللاسلكية التقليدية.

وبالحديث عن تمسك آبل بمنفذ لايتنينج فإن هذا يعود لسببين رئيسيين؛ السبب الرئيسي هو أن آبل تحقق دخلًا من ترخيص الشركات الأخرى لاستخدام الكابل في تصنيع الإكسسوارات وهو ما يعرف ببرنامج MFi.

ولعل الشركة ستفضل الاعتماد على الشحن اللاسلكي بدلًا من الخضوع لقرارات الاتحاد الأوروبي بشأن استخدام USB-C، وذلك لأن الشركة ستستمر في تحقيق نفس الدخل من خلال ترخيص إكسسوارات MagSafe، لكن على كل حال ما زال أمام الشركة ما يصل إلى 24 شهرًا وبعد اعتماد القرار.