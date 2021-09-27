شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاي؟... كيفية استخدام أنماط التصوير والتبديل بينها فى iPhone 13 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أضافت أبل ميزة جديدة ذكية تعمل على تنشيط صورك على الفور، حيث يقدم iPhone 13 الجديد أنماط التصوير الفوتوغرافي - إعدادات خاصة للكاميرا "بنمط مرشح" تجعل صورك تبدو أفضل، والتى يختارها المستخدم قبل التقاط الصورة، مما يمنح صورك مظهرًا جديدًا ومختلفًا، مع ملاحظة أن الميزة متاحة فقط على iPhone 13 في الوقت الحالي، لذلك إذا لم يكن لديك واحدة، فستفقدها.

- ما هي أنماط التصوير الخاصة بـ iPhone 13؟ هناك خمسة أنماط تصوير وهي:

- الأول هو قياسي - خيار iPhone الافتراضي الذي يجب أن يعمل بشكل أفضل في معظم المواقف.

- ثم هناك "التباين الغني" الذي يعد "بظلال أغمق وألوان أكثر ثراءً وتباينًا قويًا" للحصول على مظهر مثير.

- ثالثًا ، أسلوب Vibrant ، الذي يقدم "ألوانًا مشرقة وحيوية بشكل رائع" لما تصفه شركة أبل بأنه "مظهر لامع وطبيعي".

- الرابع هو النمط الدافئ ، الذي يضيف نغمات ذهبية لصورة أكثر دفئًا.

- والخامس هو عكس ذلك - Cool Style - بدرجات تحتية زرقاء لإحساس أكثر برودة.

كيف تختار Photographic Styles على iPhone 13 عند فتح الكاميرا لأول مرة على جهاز iPhone 13 الخاص بك، سيُطلب منك اختيار نمط فوتوغرافي، وربما يكون من المفيد التمسك بالمعيار في البداية، حتى تتعرف على النمط المعتاد للصور، ومع ذلك، لاحظ أنه لا يمكنك تغيير الأنماط بعد التقاط صورة، وإذا كنت ترغب في تجربة نمط مختلف، فأنت بحاجة إلى تغيير إعداداتك قبل أخذ لقطة.

هناك طريقتان للقيام بذلك: هناك طريقتان للقيام بذلك: 1. افتح أولاً تطبيق الكاميرا واختر صورة.

2. ثم اسحب لأعلى من كلمة Photo.

3. اضغط على الأيقونة التي تشبه عدة مربعات.

4. من هناك يمكنك التمرير إلى اليسار أو اليمين لاختيار نمط.

بدلاً من ذلك، يمكنك الانتقال إلى الإعدادات> الكاميرا> أنماط التصوير لتغيير الوضع الذي اخترته، وبمجرد تحديد نمط فوتوغرافي، ستراه يظهر في أعلى يمين تطبيق الكاميرا، ويمكنك النقر عليها لتغيير أسلوبك في أي وقت.