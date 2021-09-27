شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت Teams سيتيح للمستخدمين إخفاء الفيديو الخاص بهم فى الاجتماعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيسمح لك Microsoft Teams قريبًا بإخفاء الفيديو الخاص بك في اجتماع Teams، وفي الوقت الحالي، أثناء مكالمة فيديو، يتم عرض الفيديو الخاص بك في الركن الأيمن السفلي من شاشة الاجتماع، ويمكن أن يؤدي هذا إلى تشتيت الانتباه في بعض السيناريوهات، لكن ستتيح لك هذه الميزة القادمة إخفاء الفيديو الخاص بك أثناء الاجتماع.

وسيساعد هذا في تقليل عوامل التشتيت أثناء المكالمة مع استمرار إتاحة الفيديو الخاص بك للمشاركين الآخرين، وستتوفر هذه الميزة لمستخدمي Microsoft Teams في نوفمبر.

وعلى جانب آخر من المتوقع أن تضمن شركة مايكروسوفت واجهة البرمجيات DirectStorage فى نظام ويندوز 11 القادم، وتعمل هذه الميزة على تسريع تحميل الألعاب فى الحاسب، وذلك من خلال تشغيل الألعاب عبر بطاقة الرسوميات المدمجة مباشرة دون الضغط على المعالج المركزى، وهذا من شأنه أن يجعل نظام التشغيل من أفضل أنظمة تشغيل الألعاب حتى الآن.