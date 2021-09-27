شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تويتر تبحث تحسين جودة الفيديو.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كانت جودة الفيديو الرديئة عبر منصة تويتر مصدر إحباط طويل الأمد للمستخدمين، ولكن الشركة نشرت بعض الأخبار الواعدة المحتملة حول مقاطع الفيديو التي تم تحميلها عبر الخدمة التي تبدو الآن أقل بكسلًا للحصول على تجربة مشاهدة أفضل.

ووفقا لموقع البوابة العربية للأخبار التقنية، قامت المنصة بإزالة خطوة المعالجة المسبقة بالنسبة للفيديو عند التحميل.

وأوضحت الشركة أن هذه الخطوة التي تمت إزالتها تقسم مقاطع الفيديو إلى أجزاء أصغر للعرض، مما قد يقلل من الجودة بسبب المعالجة الإضافية.

وقامت باحثة التطبيقات جين مانشون وونغ بتحميل مقطع فيديو يهدف إلى وضع التحسينات المفترضة قيد الاختبار. وبالرغم من أنه يبدو أفضل، ولكن المنصة، وقالت إن التغييرات التي تم الإعلان عنها لم يتم دعمها بعد في Twitter Media Studio، وهو ما استخدمه وونغ لتحميل الفيديو.

وإذا كنت تريد مشاهدة مقطع فيديو تقول المنصة إنه يستخدم جودة الفيديو المحسّنة.

وقد تحسن الفيديو إلى حد ما، ولكن من الصعب تحديد المقدار بالنظر إلى أن الخلفية فى النظام القديم يغلب عليها اللون الأسود.

ومن الواضح أن كلا الفيديوين ليسا واضحين مثل الفيديو العالي الجودة الذي قد تشاهده عبر تويتش أو يوتيوب.

ولا تنطبق هذه الترقية إلا على مقاطع الفيديو المحمّلة حديثًا، ولذلك لن تشهد مقاطع الفيديو القديمة التحسينات.

ومع ذلك، من الواعد أن نرى أن المنصة تبذل بعض الجهد لتحسين تجربة الفيديو، وقد تعمل الترقيات على توسيع جودة الفيديو السابقة، حيث اقترح بحث وونغ فى وقت سابق من هذا الأسبوع أن تويتر تعمل أيضًا على خيارات سرعة تشغيل الفيديو.