شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: استخدام تطبيق مايكروسوفت وورد مجانًا.. اعرف إزاى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد تطبيق مايكروسوفت وورد أحد أكثر تطبيقات معالجة النصوص شهرة واستخدامًا، ويعتبر عنصر أساسي في معظم حواسيب المستخدمين وفى حواسيب المؤسسات أيضًا.

وقال موقع البوابة العربية للأخبار التقنية، غالبًا ما يتوجب عليك شراء إصدار مدفوع أو الاشتراك في خدمة Microsoft 365 من أجل استخدامه، ومع ذلك إذا كنت تبحث عن الميزات الأساسية فقط، فإن بإمكانك استخدامه مجانًا عبر الإنترنت.

ويوفر لك إصدار الويب الميزات الأساسية لمعالجة النصوص بسرعة وسهولة.

ويعتبر متصفح الويب عبر أي نظام تشغيل للحواسيب أسهل طريقة لاستخدام التطبيق مجانًا، وكل ما تحتاجه هو حساب مايكروسوفت واتصال بالإنترنت. وللقيام بذلك اتبع الخطوات التالية:

1- نضغط على الرابط عبر متصفح الويب في حاسبك.

٢- قم بتسجيل الدخول باستخدام حساب مايكروسوفت.

3- في الجهة اليسرى من الشاشة اضغط على أيقونة تطبيق مايكروسوفت وورد.

4- اضغط على إنشاء مستند جديد في الجهة اليمنى.

5 - ابدأ في كتابة ما تريده كما تفعل عادةً.

6- يمكنك اختيار الخط ولونه وحجمه وكيفية تنسيق المستند في شريط التنسيق بالأعلى.

جدير بالذكر أن التطبيق يحفظ نسخة احتياطية من المستند في حسابك في تطبيق ون درايف، ويوفر التطبيق ايضًا القدرة على التعاون مع أشخاص آخرين في الوقت الفعلي ومشاركة المستند بسهولة.

كما يمكنك استخدام التطبيقات الأخرى مثل إكسل وبوربوينت بالطريقة نفسها.

كما ذكرنا سابقًا تتوفر المزيد من الميزات المتقدمة للمستخدمين الذين لديهم اشتراك في خدمة Microsoft 365، ولكن إذا كان كل ما تبحث عنه هو الوصول إلى الميزات الأساسية للتطبيق عبر هاتفك فإن بإمكانك تنزيل تطبيق Microsoft Office من متجر جوجل بلاي عبر هذا الرابط.

ويوفر Microsoft Office جميع التطبيقات الأساسية مثل إكسل وبوربوينت بالإضافة إلى مايكروسوفت وورد، وكل ما عليك فعله هو تسجيل الدخول باستخدام حساب مايكروسوفت للوصول المجاني إلى الميزات الأساسية لتحرير النص ، بالإضافة إلى ميزات أخرى مثل تحرير المستندات في الوقت الفعلي والنسخ الاحتياطي إلى ون درايف وتحويل المستندات إلى تنسيق PDF.