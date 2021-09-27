تكنولوجيا: ابل تدفع بتحديث للبرمجيات لمعالجة مشكلة iPhone 13 وأجهزة الآيباد الجديدة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - دفعت شركة ابل بتحديث جديد للبرمجيات تستهدف من خلال معالجة المشكلة التي تمنع تشغيل الموسيقى في سلسلة iPhone 13 وأجهزة الآيباد الجديدة.

أطلقت شركة ابل سلسلة iPhone 13 مؤخراً للبيع مع بعض من أجهزة الشركة الأخرى، إلا أن هذه الأجهزة الجديدة تتطلب تحديث للبرمجيات لمعالجة مشكلة رصدت فور إطلاق الإصدارات الجديدة.

ولقد أكد موقع MacRumor على أن المشكلة رصدت في الإصدارات الجديدة من هواتف الأيفون وأجهزة الآيباد بشكل خاص، ولقد إستجابت ابل بالفعل بإشعار المستخدمين بمشكلة Apple Music ودفع تحديث للبرمجيات.

أيضاً أشارت التقارير إلى أن الخطأ الذي رصد في Apple Music يمنع المستخدمين من الوصول إلى مكتبة الموسيقى الخاصة بهم، أو الإعدادات، كما تعوق المستخدمين في مزامنة مكتبة الموسيقى في التطبيق مع الأجهزة الجديدة وبالتالي لا يمكن إستعادة النسخ الإحتياطي.

ويعمل التحديث الجديد للبرمجيات على إصلاح المشكلة في كل من هواتف iPhone 13 و iPhone 13 mini و iPhone 13 Pro و iPhone 13 Pro Max، وiPad mini 6 والجيل التاسع من iPad.

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