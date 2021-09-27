تكنولوجيا: Honor Pad V7 أول الأجهزة المميزة بمعالج Kompanio 900T الجديد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Honor اليوم عن جهازها اللوحي Honor Pad V7 وهو أول الأجهزة التي تنطلق بمعالج Kompanio 900T الجديد من MediaTek، والذي يبدأ من سعر 309 دولار.

يتميز Honor Pad V7 بشاشة LCD بحجم 10.4 إنش، ودقة 2K أو 2000 في 1200 بيكسل، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 90Hz وتقنية HDR10، وتأتي بميزة حماية العين من الضوء الأزرق.

وتؤكد Honor على أن شاشة الجهاز اللوحي تأتي بتحسينات للفيديو مثل الضبط الديناميكي للإطارات وفقاً لمحتوى الشاشة، أيضاً يضم الجهاز 4 من المكبرات الصوتية، مع تقنية الصوتيات DTS:X Ultra، حيث يمكن لهذه المميزات أن تدعم الترفيه بكفاءة أعلى.

كما يدعم الجهاز اللوحي رقاقة Kompanio 900T التي أعلن عنها من MediaTek في بداية هذا الشهر، والتي تستهدف الأجهزة اللوحية وأجهزة الحاسب، حيث تتميز الرقاقة بدقة تصنيع 6 نانومتر وتضم اثنان من أنوية Cortex-A78 و6 من أنوية Cortex-A55، مع كرت شاشة Mali-G68.

ويأتي النموذج الرئيسي من جهاز Honor Pad V7 اللوحي بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام وسعة تخزين 128 جيجا بايت، كما يتوفر إصدار أعلى بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام.

أيضاً يضم الجهاز اللوحي كاميرة أمامية بدقة 8 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.2، وكاميرة خلفية بدقة 13 ميجا بيكسل بفتحة عدسات f/1.8 والتي تدعم مسح الوثائق، ومن المقرر أن تقدم الكاميرة الأمامية آداء أفضل في مكالمات الفيديو عبر التركيز التلقائي والسريع مع حركة المستخدم.

كما يأتي Honor Pad V7 بواجهة Magic UI 5.0 التي ترتكز على نظام تشغيل Android 11، وتقدم Honor في هذا الإصدار عدد من المميزات الإنتاجية منها ميزة مشاركة شاشات متعددة، التي تتيح تسجيل الفيديو عبر الهاتف ومن ثم تحرير الفيديو على الجهاز اللوحي.

أيضاً يدعم تشغيل تطبيقات الهاتف في وضع ملء الشاشة على الجهاز اللوحي، ويمكن لشاشة الجهاز اللوحي أن تعمل كشاشة خارجية لأجهزة الحاسب، مع ميزة تعدد المهام على الشاشة، حيث تؤكد الشركة على أن أكثر من 4000 تطبيق يمكن أن يحقق الإستفادة من هذه الميزة الآن.

يدعم الجهاز اللوحي أيضاً التصميم بقلم Magic-Pencil 2، ومن ثم عرض التصميم على أجهزة الحاسب، أيضاً يأتي الجهاز اللوحي بتقنية WiFi 6، والبلوتوث 5.1، كما يتوفر نموذج 5G من الجهاز اللوحي والذي يأتي بميزة تعرف ب” Link Turbo X”، والتي تدعم الجمع بين شبكات 5G وشبكات Wi-Fi لدعم آداء أسرع يصل إلى 2.7 جيجابت في الثانية.

كما يضم الجهاز اللوحي بطارية بقدرة 7250 mAh، وتقنية الشحن السريع بقدرة 22.5W، ويبدأ سعر الجهاز اللوحي من 309 دولار لنموذج WiFi، أو سعر 402 دولار لنموذج 5G.

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