شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 5 مميزات بـiOS 15 لن يحصل عليها مستخدمو هواتف أيفون الأقدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لقد وصل نظام التشغيل iOS 15 أخيرًا وسيسارع مستخدمو أيفون لتحديث أجهزتهم، ومع ذلك، لن تتوفر جميع الميزات لجميع أجهزة أيفون، حيث صرحت شركة أبل بوضوح أن هناك بعض الميزات التي تتطلب جهاز أيفون بشريحة A12 Bionic أو أحدث، وما يعنيه هذا هو أن الكثير من الميزات لن تكون متاحة على أيفون X أو الطرز الأقدم.

وتأتي شريحة A12 Bionic مع أيفون XS وأيفون XS Max وأيفون XR، لذلك إذا كان لديك أي أيفون أقدم من هذا الجيل، فلن تتمكن من استخدام ميزات iOS 15 التالية:

- الوضع الرأسي في FaceTime يوفر iOS 15 وضع Portrait لمكالمات FaceTime،إنه يطمس الخلفية ويركز على المستخدم ولكنه لن يكون متاحًا على أجهزة أيفون القديمة.

- الصوت المكاني ، عزل الصوت في FaceTime لن تعمل ميزات مثل الصوت المكاني وعزل الصوت ووضع الطيف الواسع على FaceTime على أجهزة أيفون القديمة.

- ميزة النص المباشر لن تكون متاحة - ميزة النص المباشر لن تكون متاحة واحدة من أروع ميزات iOS 15 هي القدرة على نسخ النص ولصقه والبحث عنه وترجمته داخل الصور، لن تكون الميزة متاحة للطرازات القديمة من أجهزة أيفون.

- خلفيات متحركة جديدة في تطبيق الطقس يحصل تطبيق Weather على خلفيات متحركة جديدة تُظهر موقع الشمس والغيوم والمزيد ولكن لن يتمكن مستخدمو أيفون الأكبر سنًا من رؤيتها.