شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شاهد صورة سيلفى للمركبة الفضائية المتجولة التى جمعت عينات من المريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكر موقع " digital trend " التقنى أن المركبة المتجولة على كوكب المريخ التقطت صورة سيلفى مؤخرًا، وتظهر مساراتها تتمايل عبر غبار المريخ وصولاً إلى صخرة تدعى Rochette، وهذه هى المنطقة التى جمعت فيها العربة الجوالة إحدى عينات المريخ الأخيرة، وحفرت فى الصخر لجمع كمية صغيرة فى أنابيب عيناتها.

وفى النهاية، سيتم جمع الأنابيب بواسطة مركبة متجولة مستقبلية وإعادتها إلى الأرض لدراستها، بالإضافة إلى التقاط صور سيلفي ساحرة، وتعد الكاميرات الموجودة على Perseverance جزءًا حيويًا من مهمتها العلمية.

وقال فيفيان صن، الرئيس المشارك للحملة العلمية الأولى للمثابرة فى مختبر الدفع النفاث التابع لناسا: إن كاميرات التصوير هى جزء ضخم من كل شىء ونستخدم الكثير منها كل يوم للعلوم، وإنهم مهمون للغاية.

كما أن بيانات كاميرا الملاحة مفيدة حقًا للحصول على تلك الصور للقيام بمتابعة علمية مستهدفة باستخدام أدوات عالية الدقة مثل SuperCam و Mastcam-Z ، وقال سون SuperCam وMastcam-Z هما من أدوات العربة الجوالة التى تشتمل على كاميرات عالية الدقة.

وتلتقط كاميرات Mastcam-Z لمحات عامة واسعة، مثل الصور البانورامية أو الصور ثلاثية الأبعاد بالإضافة إلى الفيديو عالى الدقة.

وتُستخدم أداة SuperCam لاستهداف مواقع محددة بعيدة عن طريق التكبير بتفاصيل كبيرة لدراسة علم المعادن.

وللتكبير للحصول على لقطات مقربة فائقة توجد كاميرا WATSON (مستشعر طوبوغرافى بزاوية عريضة للعمليات و eNgineering) فى نهاية الذراع الروبوتية للمركبة التى يمكنها تصوير الصخور بتفاصيل رائعة.

وباستخدام هذه الأدوات يعتقد الباحثون أن لديهم أفضل فرصة حتى الآن لاكتشاف دليل على الحياة الميكروبية القديمة على هذا الكوكب.

وقال Luther Beegle ، المحقق الرئيسى فى أداة SHERLOC للمركبة الجوالة: "بمجرد اقترابنا من الدلتا، حيث يجب أن يكون هناك حقًا إمكانية حفظ جيدة لعلامات الحياة، ولدينا فرصة جيدة حقًا لرؤية شيء ما إذا كان هناك.