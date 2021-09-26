شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تريد معرفته عن العينة القمرية الصينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخلت مهمة القمر الصينية Chang’e 5 التاريخ في أواخر العام الماضي عندما أعادت أول عينة من القمر منذ أكثر من 40 عامًا، مأخوذة من منطقة على سطح القمر بها صخور صغيرة جدًا، حيث كان مقر مركبة الهبوط Chang’e 5، تم تحليل العينة ووجد أنها تحتوي على بعض الأجزاء "الغريبة".

وقدم الطالب Yuqi Qian من جامعة الصين لعلوم الأرض بعض النتائج المبكرة من تحليل العينة في مؤتمر Europlanet Science Congress 2021 هذا الأسبوع، وكشف المزيد عن هذا الغبار القمري النادر والثمين وفقا لما نقله موقع Digitartlends.

تأتي الغالبية العظمى من العينة، حوالي 90%، من المنطقة المحيطة مباشرة بمركب الإنزال.

الموقع على الجانب القريب من القمر، بالقرب من الحافة الغربية، في منطقة تسمى Northern Oceanus Procellarum، معظم المواد عبارة عن تربة فضفاضة ومغبرة تسمى الثرى والتي تغطي سطح القمر، يتكون معظم هذا من الصخور البركانية التي تم إنشاؤها بواسطة ثورات الحمم البركانية.

هذا ما يمكن توقعه من عينة القمر، لكن الـ 10% المتبقية من العينة بها بعض الشذوذ، والتي وصفها الباحثون بأنها تركيبات كيميائية "غريبة"، ويشمل ذلك خرزات من مادة زجاجية يبدو أنها نشأت من فتحات بركانية قديمة، تقع هذه الفتحات على بعد أكثر من مائة ميل من موقع الهبوط ويمكن أن تكون قد ألقت نوافير من المواد عبر القمر.

وتأتي الغالبية العظمى من العينة، حوالي 90%، من المنطقة المحيطة مباشرة بمركب الإنزال.

الموقع على الجانب القريب من القمر، بالقرب من الحافة الغربية، في منطقة تسمى Northern Oceanus Procellarum، معظم المواد عبارة عن تربة فضفاضة ومغبرة تسمى الثرى والتي تغطي سطح القمر، يتكون معظم هذا من الصخور البركانية التي تم إنشاؤها بواسطة ثورات الحمم البركانية.

هذا ما يمكن توقعه من عينة القمر، لكن الـ 10% المتبقية من العينة بها وفقا لما وصفها الباحثون بأنها تركيبات كيميائية "غريبة"، ويشمل ذلك خرزات من مادة زجاجية يبدو أنها نشأت من فتحات بركانية قديمة. تقع هذه الفتحات على بعد أكثر من مائة ميل من موقع الهبوط ويمكن أن تكون قد ألقت نوافير من المواد عبر القمر.

هناك أيضًا شظايا يبدو أنها نتجت عن التأثيرات ، ولكن نظرًا لأن الصخور في هذه المنطقة صغيرة نسبيًا، فلا بد أن هذه التأثيرات حدثت مؤخرًا نسبيًا. وفقًا للباحثين، يمكن أن تكون هذه الشظايا قد أتت من مسافة تصل إلى 800 ميل من موقع الهبوط.

قال تشيان: "يمكن استخدام جميع المواد المحلية والغريبة من بين العينات التي تم إرجاعها من Chang’e-5 للإجابة على عدد من الأسئلة العلمية الأخرى"، "عند معالجة هذه الأمور سنعمل على تعميق فهمنا لتاريخ القمر ونساعد في الاستعداد لمزيد من استكشاف القمر."