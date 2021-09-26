ترقّب لمتاجر إلكترونية جديدة ومميزة من أمازون

كتبت أسماء لمنور في الأحد 26 سبتمبر 2021 10:29 مساءً - منذ ساعة واحدة

كشفت صحيفة وول ستريت جورنال عن مصادر مطلعة القول إن شركة التجارة الإلكترونية الأمريكية العملاقة “أمازون”، تبحث عن طرق دمج خبرات التسوق عبر الإنترنت مع المتاجر الحقيقية.

حيث من المنتظر أن تتيح التجهيزات المنتظرة للعملاء إمكانية طلب الملابس لتجربتها باستخدام تكنولوجيا “كيو آر كود” على سبيل المثال. كما يمكنهم استخدام شاشة تعمل باللمس والتي سترشح للعميل أشياء أخرى لتجربتها.

وأشار موقع سي نت دوت كوم المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن أمازون يمكن ان تستخدم الإنسان الآلي والأنواع الأخرى من أنظمة التشغيل الذاتي في المتاجر، رغم أن صحيفة وول ستريت جورنال أشارت إلى أن أمازون لم تنته من وضع خطط هذا التطوير.

من ناحيته، رفض متحدث باسم أمازون التعليق على هذه الأنباء. وقال في رسالة بريد إلكتروني لموقع سي نت دوت كوم “كجزء من سياسة الشركة، لا نعلق على شائعات ولا تكهنات”.

كانت تقارير إعلامية قد تحدثت في أغسطس (آب) الماضي عن اعتزام أمازون فتح متاجر افي ولايتي أوهايو وكاليفورنيا لبيع أشياء مثل الملابس والأجهزة الإلكترونية.