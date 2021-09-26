تكنولوجيا: POCO تكشف رسمياً عن هاتف POCO C31 في 30 من سبتمبر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - حددت شركة POCO يوم 30 من سبتمبر لكشف النقاب عن إصدار جديد من سلسلة هواتف C، حيث ينطلق هاتف POCO C31 في الحدث المرتقب.

نشرت POCO إعلان تشويقي اليوم على تويتر، لتؤكد من خلاله على موعد الحدث القادم للشركة، ولقد كشف الإعلان التشويقي عن التصميم الذي يأتي به هاتف POCO C31.

ويظهر هاتف POCO C31 بنتوء القطرة للكاميرة الأمامية، كما يأتي الهاتف بحواف نحيفة، مع تصميم أكثر سماكة في الجزء السفلي، إلا أن الإعلان التشويقي لا يكشف عن تصميم الهاتف من الجهة الخلفية، ومن المتوقع أن يأتي الهاتف بمستوى تسعير منخفض على غرار هاتف Realme C25Y الذي أطلق مؤخراً، لذا نترقب مزيد من التفاصيل في الإعلان الرسمي المرتقب لاحقاً هذا الشهر.

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