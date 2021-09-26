تكنولوجيا: ساعة OPPO Watch Free تأتي بعمر شحن يصل إلى 14 يوم

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت Oppo اليوم عن ساعتها الذكية OPPO Watch Free التي تنطلق بشاشة AMOLED، وأكثر من 100 نمط رياضي، وعمر شحن يصل إلى 14 يوم.

تتميز ساعة OPPO Watch Free الذكية بشاشة AMOLED بحجم 1.64 إنش وجودة عرض 280 في 456 بيكسل، وألوان DCI-P3، كما تدعم كثافة عرض 326 بيكسل لكل إنش.

وتأتي الشاشة المميزة بالتصميم المستطيل في إطار صمم من البولي كروبونات والفايبر، بينما تأتي الجهة الخلفية للساعة الذكية بتصميم من البلاستيك nylon والفايبر، أيضاً تتميز سوارة المعصم للساعة الذكية من السيليكون ونقوش جلدية حيث تؤكد Oppo على أن هذا التصميم يقدم تجربة مريحة للمستخدم أثناء النوم.

كما تدعم الساعة الذكية تتبع المستخدم في أكثر من 100 نمط رياضي، يشمل رياضة الكريكت، والسهام، والتزحلق، والكرة الطائرة، وغيرها من الأنشطة، إلا أن الساعة الذكية تدعم تتبع عدد 4 من الأنشطة فقط بشكل تلقائي وهم الركض، السير، والتجديف على الآلات، وتأتي الساعة الذكية أيضاً بميزة التدريب الرياضي مدمجة.

وتدعم OPPO Watch Free رصد معدل ضربات القلب، وتعرض الشاشة عدد 5 من معدلات ضربات القلب في الوقت الفعلي، كما تعمل على تحذير المستخدم عند إنخفاض أو إرتفاع معدل ضربات القلب بشكل ملحوظ.

أيضاً تدعم الساعة الذكية تتبع حالة المستخدم أثناء النوم، ويمكن أن تدعم التحكم في تشغيل الموسيقى، كما يدعم هذا الإصدار تقنية NFC، ومن المقرر أن تأتي بصوت مساعد Breeno الرقمي مع نمط يعمل خارج نطاق الإنترنت.

كما تأتي الساعة بنمط eSports حيث يعمل هذا النمط على إرسال الإشعارات والتنبيهات بشكل تلقائي إلى الساعة الذكية كبديل لظهور التنبيهات والإشعارات على شاشة الهاتف، إلا أن هذا النمط يعمل فقط مع سلسلة OPPO Find X3 وسلسلة Reno6 على أن تصل الميزة لمزيد من الإصدارات لاحقاً.

وتضم الساعة بطارية بسعة 230 mAh، ويصل عمر الشحن إلى 14 يوم، ويمكن شحن البطارية لمدة 5 دقائق للحصول على يوم كامل من التشغيل، كما تدعم الساعة تقنية البلوتوث 5.0، والإتصال بأجهزة الأندوريد بنظام Android 6.0 أو الإصدارات اللاحقة، و iOS 10.0 أو الإصدارات اللاحقة.

أيضاً من المقرر أن تتوفر ساعة OPPO Watch Free الذكية بسعر 85 دولار للنموذج الرئيسي أو سعر 93 دولار للنموذج المميز بتقنية NFC، على أن يبدأ البيع في 30 من سبتمبر.

المصدر

اعلان





