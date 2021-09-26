شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على أبرز المميزات التى يوفرها watchOS 8 لساعات أبل الذكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت أبل مؤخرا نظام watchOS 8 لساعة أبل Watch، حيث يجلب تحديث نظام التشغيل الجديد أنواعًا جديدة من التدريبات ووجوه ساعة جديدة وتطبيق Mindfulness والمزيد من الميزات، وإليك نظرة عليهم بشيء من التفصيل.

وأضافت أبل تمرينين جديدين هذه المرة، مع التركيز على الحركة الجسدية الواعية: Tai Chi وPilates، وتقول الشركة إنها أضافت معدل ضربات القلب وخوارزميات الحركة المصممة خصيصًا للتدريبات التي يجب أن تكون قادرة على إنتاج مقاييس دقيقة للسعرات الحرارية للمستخدمين.

ويجلب تحديث watchOS 8 ميزات جديدة تتعلق بركوب الدراجة وركوب الدراجات والتي من شأنها أن تجعل أبل Watch تبدأ في تحليل بيانات GPS ومعدل ضربات القلب ومقياس التسارع والجيروسكوب في اللحظة التي تبدأ فيها الركوب، ومع ركوب الدراجات، أصبح لدى المستخدمين الآن خيارات الإيقاف المؤقت والاستئناف التلقائي لتضمين البيانات الصحيحة، تم أيضًا تحديث وتحسين خوارزميات الكشف عن السقوط.

- تطبيق Breathe يتحول لتطبيق Mindfulness

نعم، وتأتي مع "تجربة تنفس محسّنة"، وفقًا لشركة أبل؛ نوع جلسة جديد يسمى Reflect ؛ وتأملات موجهة لمشتركي Fitness +، ويمكن ضبط مدة الجلسة على أقل من دقيقة واحدة، ولمشتركي Fitness + ، جديد سيتم تحميل التأملات الإرشادية كل أسبوع في شكل صوتي في تطبيق Mindfulness الجديد على أبل Watch اعتبارًا من 27 سبتمبر، ويمكن أيضًا عرضها على شكل فيديو على iPhone و iPad.

ميزات أخرى

تتضمن بعض ميزات watchOS الإضافية تطبيق Photos المعاد تصميمه، وإضافة تطبيق جهات الاتصال على أبل Watch، ودعم عرض Always-On لمزيد من تطبيقات أبل Watch مثل Maps ، وMindfulness ، وNow Play ، وPhone ، وPodcasts ، وStopwatch، وTimers، إلخ.