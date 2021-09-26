شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لمستخدمي Gmail: تعرف على 9 مميزات مهمة لم تعرفها من قبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد Gmail إحدى خدمات البريد الإلكتروني الأكثر استخدامًا على مستوى العالم، ووفقًا لـ statista ، كان لدى خدمة البريد الإلكتروني من جوجل حوالي 1،5 مليار مستخدم نشط في جميع أنحاء العالم في بداية عام 2021، ومن وضع انتهاء الصلاحية ، إلى رمز المرور، إلى استدعاء رسائل البريد الإلكتروني المرسلة ، إلى إرسال البريد بدون اتصال بالإنترنت، أضاف النظام الأساسي العديد من الميزات الجديدة في الماضي 17 سنة، وفيما يلي بعض الميزات الرائعة والمفيدة في Gmail والتي قد لا تكون على دراية بها.

- كتم صوت رسائل البريد الإلكتروني يمكن أن تكون سلسلة رسائل البريد الإلكتروني النشطة مزعجة خاصةً إذا كانت لا تهمك بشكل مباشر، حيث يحتوي Gmail على ميزة تتيح للمستخدمين إلغاء الاشتراك في مثل هذه السلاسل، وتسمى الميزة كتم الصوت، ويمكنك ببساطة فتح سلسلة رسائل البريد الإلكتروني والنقر على ثلاث نقاط في أعلى اليمين واختيار خيار كتم الصوت.

سيؤدي هذا إلى نقل المحادثة إلى الأرشيف وسيبقى هناك حتى عند وصول رد جديد، في حالة رغبتك في التحقق من شيء ما في سلسلة الرسائل لاحقًا أو في أي وقت ، يمكنك التوجه إلى قسم الأرشيف وإلغاء كتم الصوت.

- "التقدم التلقائي" في صندوق بريد Gmail يمكن أن يكون فحص وحذف كل بريد إلكتروني مهمة شاقة، هنا ، يضيف إعداد Gmail الافتراضي لإعادة المستخدم إلى البريد الوارد بعد حذف كل بريد إلكتروني مزيدًا من المشاكل، يمكنك تغيير هذا عن طريق تمكين ميزة التقدم التلقائي، تتيح هذه الميزة للمستخدمين الانتقال مباشرةً إلى البريد الإلكتروني التالي (الأقدم أو الأحدث) في القائمة بعد قيامه بحذف بريد إلكتروني أو أرشفته أو كتمه.

للقيام بذلك ، توجه إلى الإعدادات -> خيارات متقدمة - تمكين التقدم التلقائي -> حفظ التغييرات

والآن ، عد إلى الإعدادات -> عام -> قم بالتمرير لأسفل إلى التقدم التلقائي واختر الانتقال إلى المحادثة التالية (الأحدث) -> حفظ التغييرات.

- إرسال مرفقات كبيرة عبر جوجل Drive يسمح Gmail افتراضيًا للمستخدمين بإرسال مرفقات يصل حجمها إلى 25 ميجا بايت، ومع ذلك ، يمكنك استخدام جوجل Drive لإرسال مرفقات أكبر، أولاً ، قم بتحميل الملف على جوجل Drive ، ثم انقر فوق أيقونة Drive في قسم الإنشاء وأرفق الملف.

- خيار البحث الموسع Gmail هو أحد منتجات جوجل وسيكون غير مكتمل إذا لم يقدم خيار بحث شامل، يأتي Gmail مزودًا بميزة البحث المتقدم التي تتيح للمستخدمين خيار تخصيص عمليات البحث الخاصة بهم بناءً على المرسل والمتلقي والكلمات الرئيسية والمزيد، وللوصول إلى البحث المتقدم ، انقر فوق رمز الإعدادات في الجانب الأيمن من شريط البحث.

-زيادة وقت التراجع عن ارسال رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك إلى 30 ثانية يعد التراجع عن الإرسال (استدعاء البريد الإلكتروني المرسل) ميزة قديمة في Gmail، بشكل افتراضي، تمنح هذه الميزة المستخدمين نافذة 5 ثوانٍ لاستدعاء بريد إلكتروني، ومع ذلك، هناك خيار لزيادة هذه النافذة التي تبلغ مدتها 5 ثوانٍ حتى 30 ثانية.

للقيام بذلك، توجه إلى الإعدادات -> عام -> تراجع عن الإرسال -> اختر 30 من القائمة المنسدلة، لديك أيضًا خيارات 10 و 20 ثانية.

- استخدم Gmail Nudges لتذكيرك برسائل البريد الإلكتروني المهمة تهدف ميزة Gmail Nudges بشكل أساسي إلى تذكير المستخدمين بالرد على رسائل البريد الإلكتروني المهمة أو متابعة رسائل البريد الإلكتروني المهمة.

لتمكين هذا الرأس إلى الإعدادات -> عام -> التنبيهات، ستجد هنا خيارين - اقتراح رسائل بريد إلكتروني للرد عليها واقتراح رسائل بريد إلكتروني لمتابعتها، قم بتمكين كلاهما إذا كنت ترغب في الحصول على إشعارات في الوقت المناسب من Gmail بخصوص الرد أو المتابعة،

- جدولة بريد إلكتروني يقدم Gmail أيضًا ميزة جدولة البريد الإلكتروني حيث يمكنك إنشاء بريد إلكتروني في أي وقت تريده وجدولته في تاريخ أو وقت لاحق، ولجدولة بريد إلكتروني ، قم بإنشاء بريد إلكتروني وانقر على السهم لأسفل بجانب الزر إرسال واختر جدولة الإرسال، الآن، حدد التاريخ والوقت من الخيار المحدد مسبقًا أو اختر الخيار الخاص بك عن طريق النقر فوق خيار اختيار التاريخ والوقت،

- ميزة الكتابة الذكية لمساعدتك على كتابة رسائل البريد الإلكتروني بشكل أسرع تهدف ميزة الكتابة الذكية في Gmail إلى مساعدة المستخدمين على كتابة رسائل البريد الإلكتروني بشكل أسرع، إنه مدعوم من التعلم الآلي ويقدم اقتراحات كنوع واحد، تذكر أن الكتابة الذكية هي إعداد على مستوى حساب جوجل، يتم تطبيق التغييرات التي تم إجراؤها على إعدادات الكتابة الذكية على أي جهاز تم تسجيل الدخول إلى حسابك عليه.