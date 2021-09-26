صديقة للبيئة.. فأرة كمبيوتر جديدة من مخلفات المحيطات

كتبت أسماء لمنور في الأحد 26 سبتمبر 2021 07:09 مساءً - منذ 40 دقيقة

تسعى شركة مايكروسوفت بأن تكون أنشطتها القادمة بدون أي انبعاثات كربونية وصديقة للبيئة المائية بحلول 2030.

وقال ساتيا ناديلا، الرئيس التنفيذي لشركة البرمجيات والإلكترونيات الأمريكية العملاقة، إنه جار إجراء تغييرات مستدامة في مختلف الخامات والمواد التي تستخدم في صناعة أجهزة وعبوات منتجات الشركة.

وفي هذا السياق كشفت مايكروسوفت عن فأرة كمبيوتر جديدة تعتمد بنسبة 20% على المخلفات البلاستيكية التي تم جمعها من المحيطات والتي أعيد تدويرها وعلى العبوات القابلة لإعادة التدوير بنسبة 100%.

وقال ناديلا خلال احتفال الشركة لطرح الجيل الجديد من الكمبيوتر اللوحي سورفيس برو8 “إذا كنت جادا بشأن الابتكار، فيجب ان تكون ايضا جادا في ضمان وصول هذه الابتكارات إلى الجميع ، وأن تكون جادا في الحفاظ على استدامة الموارد المحدودة لكوكبنا”.

كان ناديلا قد تعهد أولا بأن تكون مساهمة مايكروسوفت في جهود تقليص الانبعاثات الكربونية أكبر من الانبعاثات الناتجة عن أنشطتها بحلول 2030، بهدف تعويض كل كميات الانبعاثات التي أصدرتها الشركة طوال حياتها بحلول 2050.

يذكر أن كميات العوادم الكربونية التي تعالجها الشركة تعادل كميات العوادم التي تصدرها منذ 2012.