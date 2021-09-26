مصر.. خدمة جديدة تحول الهواتف الذكية إلى نقاط بيع إلكترونية

كتبت أسماء لمنور في الأحد 26 سبتمبر 2021 07:09 مساءً - منذ ساعتين

وافق البنك المركزي المصري، على منح تراخيص لتقديم خدمة جديدة من شأنها تحويل الهواتف الذكية إلى نقاط بيع إلكترونية دون تكلفة إضافية.

وقالت بوابة الأهرام الإلكترونية إن البنك المركزي منح تراخيص قبول المدفوعات اللاتلامسية على أجهزة الهاتف المحمول، وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية الحكومة المصرية لتقليل الاعتماد على أوراق النقد ودعم استراتيجية الشمول المالي.

ومن المنتظر أن تسهم الخدمة الجديدة في تيسير المعاملات المالية الإلكترونية، إذ أن قبول المدفوعات اللاتلامسية على الهواتف الذكية يعد أحدث وسائل القبول الأقل تكلفة.

وتمتاز تقنية قبول المدفوعات اللاتلامسية بأنها تسمح للتجار بقبول مدفوعات البطاقات مباشرة على هواتفهم أو أجهزتهم دون الحاجة إلى أي أجهره ملحقة إضافية.

وتحول التقنية الجديدة الأجهزة الذكية إلى نقطة قبول إلكترونية حيث لا يحتاج التاجر إلا لتحميل تطبيق إلكتروني على جهازه الذكي، وربط التطبيق بحسابه البنكي، وبذلك يتم تحويل جميع معاملات الشراء التي يتم القيام بها إلى حساب التاجر مباشرة بسرعة وأمان بمجرد إجرائها.

يضاف إلى مزايا تطبيق قبول المدفوعات اللاتلامسية ميزة تخفيض تكلفة شراء أو تأجير ماكينات البيع الالكترونية التقليدية بالإضافة إلى انعدام تكلفة الصيانة التي كانت تتم لماكينات البيع، والتوسع في إدراج فئة صغار التجار وتعزيز قبول المدفوعات لخدمات الطلبات اليومية.