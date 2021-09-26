شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف يؤثر تعدين بتكوين على استهلاك الكهرباء وتوليد الطاقة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استهلاك الطاقة الهائل من بتكوين هو سر العملة المشفرة لتعدينها، حيث تستهلك أجهزة الكمبيوتر في جميع أنحاء العالم ما يكفي من الكهرباء لتشغيل بلد متوسط ​​الحجم، في مكان ما بترتيب هولندا أو بولندا حسبما نقل موقع arstechnica.

وأصبحت الكهرباء عاملاً مهمًا لدرجة أن إحدى شركات الأسهم الخاصة تمتلك محطة طاقة لتعدين البتكوين، حيث قالت شركة Greenidge Generation في وقت من الأوقات إنها تستطيع تعدين عملة بيتكوين واحدة بأقل من 3000 دولار، حتى اليوم - عند 40 ألف دولار لكل عملة بيتكوين ، و 30 في المائة من ذروتها ما يجعل إمكانية الربح حقيقية.

وهذا هو سبب قيام مرفق مملوك للمستثمرين بوضع مركز بيانات في حاويات خارج محطة طاقة تعمل بالفحم على بعد 10 أميال شمال سانت لويس، كانت شركة Ameren تكافح من أجل الحفاظ على تشغيل محطة توليد الكهرباء التي تبلغ طاقتها 1099 ميجاوات بشكل مربح عندما انخفضت أسعار الكهرباء، لكنها لم تكن مناسبة تمامًا للتشغيل فقط عندما يكون الطلب مرتفعًا، أو ما يسمى واجب الذروة، بدلاً من ذلك يقومون بتجربة تشغيله بدوام كامل واستخدام الكهرباء الزائدة لتعدين البيتكوين.

وبحسب ما ورد يلقي المسؤولون التنفيذيون في شركة "أميرين باللوم" على طاقة الرياح والطاقة الشمسية في تقلب الحمل الذي يفرض ضرائب على محطة الطاقة البالغة من العمر 55 عامًا، تدعي الأداة أن تعدين البيتكوين يمكن أن يقلل من انبعاثات الكربون من خلال السماح لها بتشغيل مصانعها بشكل أكثر اتساقًا بدلاً من تكثيفها صعودًا وهبوطًا، والتي يقولون إنها يمكن أن تزيد من الانبعاثات.

قال وارن وود، نائب رئيس الشؤون التنظيمية والتشريعية في الشركة، لـ E&E News: "لدينا تغييرات جذرية جدًا في التحميل دقيقة بدقيقة، وثانية تلو ثانية في بعض الأحيان"، ولكن عندما يتم تشغيلها بدوام كامل، يتعين عليهم فقط سحب الطاقة من عمليات التعدين، قال وود إن الأمر يستغرق حوالي 20 ثانية لتحويل الطاقة مرة أخرى إلى الشبكة.

مقارنةً بأجهزة ذروة الغاز، والتي تحتاج عادةً إلى خمس دقائق على الأقل لتصل إلى السعة الكاملة، فهذا سريع جدًا، لكنها أيضًا بطيئة بشكل لا يصدق عند مقارنتها ببطاريات على نطاق الشبكة، والتي يمكن أن تستجيب في غضون أجزاء من الثانية.

عبر الشبكة بأكملها يمكن أن تضيف عمليات تعدين العملات الرقمية الكثير من القيمة، لا سيما مدى السرعة التي يمكن أن تتحرك بها لأعلى ولأسفل ، كما قال جوشوا رودس، باحث مشارك في جامعة تكساس في أوستن، لـ E&E News.

وقال: "يمكن أن يكون لها تأثير إيجابي على الانبعاثات إذا تم تشغيلها بالطريقة الصحيحة"، "يمكنها أيضًا زيادة الانبعاثات إذا لم تكن كذلك."

وحاولت شركة Ameren حث دافعي الأسعار على دفع جزء من فاتورة تجربتها، لكن المدافع عن المستهلك في ولاية ميسوري تراجعت.

جيف مارك كبير الاقتصاديين في مكتب المستشار العام بولاية ميسوري، كتبت في ملف، "هذا المسعى يتجاوز نطاق تنظيم المرافق الكهربائية المقصودة، وإذا سمح، فإنه يخلق منحدرًا زلقًا حيث يمكن مطالبة دافعي الأسعار بوضع رأس مال لأي شيء تقريبًا."

تقول الأداة المساعدة إنه إذا انتهت تجربة البتكوين الخاصة بها، فيمكنها إرفاق مراكز بيانات حاويات مماثلة بمزارع الرياح والطاقة الشمسية لامتصاص الكهرباء الزائدة بشكل مربح في أوقات ارتفاع العرض أو انخفاض الطلب، من المقرر أن يتم إغلاق محطة الطاقة التي تعمل بالفحم والتي يتم استخدامها في التجربة في عام 2028.

تقول شركة Ameren إن المشروع قام بتعدين 20 قطعة نقدية وسك واحدة جديدة بمعدل واحدة كل 15 يومًا أو نحو ذلك، يعتمد استمرار الرياضيات في العمل إلى حد كبير على تكلفة تشغيل المصنع وسعر عملة البتكوين، التي تتسم بدرجة عالية من التقلب.