شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بريطانيا تطلق استراتيجية الذكاء الاصطناعى وتتطلع لمنافسة أمريكا والصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت المملكة المتحدة عن خطة لعشر سنوات تدعى "استراتيجية الذكاء الاصطناعي الوطني"، لتكون هذه إشارة إلى الولايات المتحدة والصين باستعدادهم لانضمام لاعب ثالث إلى حلبة الصراع على قطاع المستقبل، بهدف الانضمام لسباق الهيمنة على قطاع الذكاء الاصطناعي وفقا لما نقلته CNBC.

ثلاث عناوين بارزة في خطة الحكومة البريطانية... وهي تعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي بين الشركات في البلاد، وجذب الاستثمار الدولي إلى شركات الذكاء الاصطناعي البريطانية وتطوير الجيل القادم من المواهب التقنية المحلية.

وتتضمن الإستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي عدداً من البرامج والمبادرات، من بينها، إطلاق برنامج وطني جديد للبحث والابتكار في المجال، وذلك لتحسين التنسيق والتعاون بين الباحثين في الدولة.

كما تهدف الحكومة إلى دعم تطوير الذكاء الاصطناعي خارج لندن وجنوب شرق إنكلترا، حيث تتركز هناك جهود القطاع في البلاد حاليًا.

في حين أعلنت الحكومة بأنها ستخصص المزيد من الاستثمارات والموارد للقطاعات التي لم تستفد بعد من الذكاء الاصطناعي بشكل كامل، مثل قطاعي الطاقة والزراعة.

هذا وأكدت بريطانيا على أنه سيكون هناك مشاورات حول حقوق التأليف والنشر وبراءات الاختراع للذكاء الاصطناعي من اجل تقييم استفادتها من الأفكار الجديدة.